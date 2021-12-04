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Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru
Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru
Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
rekor
yüzücü
ekaterina avramova
ingiliz kış uluslar şampiyonası
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Milli yüzücü Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde Türkiye rekoru kırdı.ENKA Spor Kulübünden yapılan açıklamada, milli yüzücünün İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza attığı belirtildi.Açıklamada, bu alanda bir önceki rekorun da 27.18 ile yine Ekaterina Avramova'ya ait olduğu aktarıldı.
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rekor, yüzücü, ekaterina avramova, ingiliz kış uluslar şampiyonası

Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru

02:58 04.12.2021
© AAYüzücü
Yüzücü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.
Milli yüzücü Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde Türkiye rekoru kırdı.
ENKA Spor Kulübünden yapılan açıklamada, milli yüzücünün İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza attığı belirtildi.
Açıklamada, bu alanda bir önceki rekorun da 27.18 ile yine Ekaterina Avramova'ya ait olduğu aktarıldı.
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