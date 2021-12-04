https://tr.sputniknews.com/20211204/rus-buyukelci-kudasev-rusya-ve-hindistan-liderleri-genis-capli-ortak-bir-aciklama-yapacak-1051450615.html

Rus Büyükelçi Kudaşev: Rusya ve Hindistan liderleri geniş çaplı ortak bir açıklama yapacak

Rus Büyükelçi Kudaşev: Rusya ve Hindistan liderleri geniş çaplı ortak bir açıklama yapacak

Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçisi Nikolay Kudaşev, Rusya ve Hindistan liderlerinin geniş çaplı ortak bir açıklama yapacaklarını duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T20:52+0300

2021-12-04T20:52+0300

2021-12-04T20:52+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hindistan

narendra modi

ortak açıklama

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Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçisi Nikolay Kudaşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 6 Aralık'ta Yeni Delhi'de gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından geniş çaplı ortak bir açıklama yapacaklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Kudaşev, “Bu görüşme, özellikle ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrasya'da işbirliği için bir alan oluşturulması talebinin arttığı günümüzde büyük bir siyasi olay olacak. Zirvenin ardından geniş çaplı bir ortak siyasi açıklama yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu, uluslararası işbirliğimizin ikili ilişkilerinin, BM gündeminden, bu örgütün reformundan bölgesel krizlerin çözümüne ve ikili boyutta ilerlemesine kadar tüm yönlerini kapsayan büyük öneme sahip bir belge olacak” dedi.Büyükelçi, Rusya ve Hindistan liderlerinin, BM’nin merkezi rolü, çok kutupluluğa bağlılık, stratejik istikrarı koruma, yeni zorluklara ve tehditlere karşı mücadeleye ortak katkı gibi geleneksel değerleri ön planda tutacaklarını belirterek, BRICS, ŞİÖ (Şanhay İşbirliği Örgütü) RIC (Rusya, Hindistan, Çin) ve G20 gibi platformlarda işbirliğini sürdürmenin önemine dikkat çekeceklerini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Putin’in Hindistan Başbakan Narendra Modi ile 6 Aralık’ta Yeni Delhi’de bir araya geleceğini duyurmuştu.

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rusya, vladimir putin, hindistan, narendra modi, ortak açıklama