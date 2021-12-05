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https://tr.sputniknews.com/20211205/bagcilarda-bir-binada-patlama-meydana-geldi-1051457432.html
İstanbul Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
İstanbul Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
Binanın üst katındaki dairede yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
doğalgaz
bağcılar
patlama
müdahale
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Bağcılar'da bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlama nedeniyle dairede yangın çıkarken, binanın çatısından kopan parçalar ve camlar çevreye saçıldı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Yangın sırasında evden çıkarılan bir kadına da fenalaşması üzerine ambulansta müdahale edildi.Apartmanın bitişiğindeki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden engellendi.Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.Bu arada, patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.
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istanbul, doğalgaz, bağcılar, patlama, müdahale

İstanbul Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi

12:14 05.12.2021 (güncellendi: 12:15 05.12.2021)
© AABağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA
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Binanın üst katındaki dairede yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağcılar'da bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlama nedeniyle dairede yangın çıkarken, binanın çatısından kopan parçalar ve camlar çevreye saçıldı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Yangın sırasında evden çıkarılan bir kadına da fenalaşması üzerine ambulansta müdahale edildi.
Apartmanın bitişiğindeki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden engellendi.
Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.
Bu arada, patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.
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