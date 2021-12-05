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Binali Yıldırım: AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber
Binali Yıldırım: AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım “Sıkça... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T15:49+0300
2021-12-05T15:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
binali yıldırım
parlamenter sistem
yatırım
muhalefet
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 kademe il yönetimi katıldı.Açılış konuşmaları ile başlayan programda Yıldırım, Türkiye’nin güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ve bu gücün güçlü iktidardan geçtiğini belirterek, AK Parti ve Türkiye’nin kaderinin beraber olduğunu ifade etti.‘Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş’Yıldırım, “Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları daha sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar. Bulunduğumuz coğrafya itibari ile Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Güçlü olmanın yolu da güçlü iktidar olmaktan geçiyor. Biz yetkiyi milletten aldık, bu yetkiyi elimizden ancak millet alır. Bunu diyen Türkiye sevdalısı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bu kararlılığı 70 yıllık çok partili demokratik hayatımızda gösteren başka lider yok, başka iktidar yok, AK Parti var. Sıkça diyoruz ya; AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber” dedi.‘Defalarca ana muhalefet lideri, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor’Yıldırım, “Dünyanın en büyük projelerini birer birer hayata geçirdik. En büyük havalimanını yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne başlamış, Avrasya Tüneli’ni yapmış ve daha birçok projeye imza atmış bir Türkiye. Gezi olaylarındakilerin verdiği mesaj ne; bu projeleri yapmayın. Bu bile başlı başına amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Kafa karışıklığı, vizyonsuzluk, tecrübesizliği olan bir ekip ülkeyi yönetmeye talip, olabilirler. İlk defa olmuyorlar, 20 senedir talipler. 15 sene, 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar, bunu buradan ilan ediyorum. 2023, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya seçimlerinden sonra biraz ümitlendiler, ümit fakirin ekmeğidir. Ümitlensinler siyaseten güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var ama akıllı bir muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. ‘Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin’ diyen birisinin bu ülkede iktidara talip olması asla doğru bir şey değildir. Önce ilk iş ülkenize yöneleceksiniz. Defalarca ana muhalefet lideri, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor. Yatırım yapanlara, yaparsanız ve biz gelirsek bütün yatırımlarınızı iptal edeceğiz diyor” diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, binali yıldırım, parlamenter sistem, yatırım, muhalefet

Binali Yıldırım: AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber

15:49 05.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREKBinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım “Sıkça diyoruz ya; AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber” ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İstanbul 3 kademe il yönetimi katıldı.
Açılış konuşmaları ile başlayan programda Yıldırım, Türkiye’nin güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu ve bu gücün güçlü iktidardan geçtiğini belirterek, AK Parti ve Türkiye’nin kaderinin beraber olduğunu ifade etti.

‘Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş’

Yıldırım, “Bugünlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem lafları daha sık sık söylenmeye başlandı. Peki biz neden sistem değişikliğine gittik, durup dururken mi? Bunun arka planına bakmak lazım. Belli ki muhalefet; güçsüz, istikrarsız, en fazla bir buçuk yıl ömrü olan hükümetleri özlemiş. Bunun için bugünlerde sistem değişikliğini daha çok telaffuz ediyorlar. Bulunduğumuz coğrafya itibari ile Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Güçlü olmanın yolu da güçlü iktidar olmaktan geçiyor. Biz yetkiyi milletten aldık, bu yetkiyi elimizden ancak millet alır. Bunu diyen Türkiye sevdalısı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bu kararlılığı 70 yıllık çok partili demokratik hayatımızda gösteren başka lider yok, başka iktidar yok, AK Parti var. Sıkça diyoruz ya; AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber” dedi.

‘Defalarca ana muhalefet lideri, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor’

Yıldırım, “Dünyanın en büyük projelerini birer birer hayata geçirdik. En büyük havalimanını yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne başlamış, Avrasya Tüneli’ni yapmış ve daha birçok projeye imza atmış bir Türkiye. Gezi olaylarındakilerin verdiği mesaj ne; bu projeleri yapmayın. Bu bile başlı başına amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Kafa karışıklığı, vizyonsuzluk, tecrübesizliği olan bir ekip ülkeyi yönetmeye talip, olabilirler. İlk defa olmuyorlar, 20 senedir talipler. 15 sene, 15 sefer mindere çıkmışlar hepsinde de tuş olmuşlar ve 16’ncısında da tuş olacaklar, bunu buradan ilan ediyorum. 2023, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya seçimlerinden sonra biraz ümitlendiler, ümit fakirin ekmeğidir. Ümitlensinler siyaseten güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var ama akıllı bir muhalefete ihtiyacımız var. İç politikada her şeyi söyle ama dış politikada ülkemizin menfaatlerini yerlere seren bir tutum izleyemezsiniz. ‘Bu ülke güvenli değil, bu ülkeye yatırım yapılmaz, bu ülkeye gelmeyin’ diyen birisinin bu ülkede iktidara talip olması asla doğru bir şey değildir. Önce ilk iş ülkenize yöneleceksiniz. Defalarca ana muhalefet lideri, Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor. Yatırım yapanlara, yaparsanız ve biz gelirsek bütün yatırımlarınızı iptal edeceğiz diyor” diye konuştu.
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