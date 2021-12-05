Bloomberg: Lavrov ve Blinken arasında Ukrayna nedeniyle hararetli bir tartışma yaşandı

ABD ve NATO'nun Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelttiği suçlamalar son dönemde ciddi boyutlara ulaşırken taraflar arasındaki gerilimin Lavrov-Blinken görüşmesine yansıdığı iddia edildi.



Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Stockholm'deki AGİT Dışişleri Bakanlar Toplantısı kapsamında bir görüşme yapan Lavrov ve Blinken, Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' söz konusu olması halinde Batı'nın alacağı önlemler gündeme geldiğinde hararetli bir şekilde tartıştı.



Haberde, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin komşu ülkenin sınırı yakınında konuşlanması nedeniyle Ukrayna'ya karşı 'Rus saldırganlığı' tehdidine karşılık vermek için ABD'li ve Avrupalı müttefiklerin yaptırımlar da dahil çeşitli yollar aradığının söylenmesinin ardından görüş alışverişi gergin bir şekilde ilerlemeye başladı" dendi.



Kaynakların aktardığına göre Lavrov, Blinken'a 2014'te Kiev'de yaşanan olayların devlet darbesi olduğunu anımsatıp NATO ve AB'yi farklı görüşteki kişileri bastırmak ve Rusya'yı tehdit etmekle suçladı.



Blinken ise, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu belirterek eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e sadık güçlerin Kiev'de barışçıl protestoculara ateş açtığını ve yüzden fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etti.



ABD ve NATO, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atıyor.



Bu iddiaları kesin dille reddeden Rusya, ülke toprakları içinde yapılan askeri intikallerin Moskova'nın meşru hakkı olduğunu ve Ukrayna'ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını vurguluyor.