https://tr.sputniknews.com/20211205/buyukcekmecede-20-yasinda-bir-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1051456246.html

Büyükçekmece'de 20 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu

Büyükçekmece'de 20 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu

Büyükçekmece Gölü'nün kenarında bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan inceleme sonucunda cenazenin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğu tespit edildi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T10:22+0300

2021-12-05T10:22+0300

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yaşam

büyükçekmece

ölüm

ceset

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Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.Elif T.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen babası tarafından teşhis edildi.

büyükçekmece

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büyükçekmece, ölüm, ceset