Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinde incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor. Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor. Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.