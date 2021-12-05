https://tr.sputniknews.com/20211205/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanliginca-uluslararasi-stratejik-iletisim-zirvesi-duzenlenecek-1051466866.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T22:29+0300

2021-12-05T22:29+0300

2021-12-05T22:40+0300

iletişim başkanlığı

türkiye

recep tayyip erdoğan

fahrettin altun

zirve

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan İki gün sürecek zirveye 30'dan fazla ülkenin akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarından temsilciler katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılışta konuşacağı zirvede, 41'i uluslararası kuruluşlardan olmak üzere toplam 112 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli hazır bulunacak.Zirvenin ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 'Karabağ: Bir Zaferin İletişimi' başlıklı konuşma yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 'Hayat Ulaşınca Başlar' başlıklı özel oturumda Türkiye'nin ulaşım, altyapı ve haberleşme projelerinin stratejik kazanımlarını anlatacak.Zirvede, 'stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital diplomasi, dezenformasyon, kriz yönetimi, iletişim kampanyaları, devlet iletişimi, yeni medya, halkla ilişkiler, açık istihbarat, sosyal medya ağ analizi, ulus markalama, pazar verileri, yeni iletişim teknolojisi trendleri, stratejik pazarlama, medya bütçeleri, algoritmaların insan hayatına etkisi, kamuoyu araştırmaları ve siyasal iletişimi' gibi konular ele alınacak.21 panelin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yapılacağı Stratcom Summit '21'de, NATO, Avrupa Birliği, OECD, Birleşmiş Milletler (BM), UNICEF, BM Çevre Programı, BM Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşların stratejik iletişim alanında görev yapan üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.Zirvede Her Çocuk İçin İletişim, NATO’nun Stratejik İletişimi, KOVID-19 Salgını Döneminde İletişim başlıklı sunumlar yapılacak.IPSOS, Nielsen gibi dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin küresel üst yöneticilerinin konuşmacı olarak katılım sağlayacağı zirvede dünyaca tanınan sosyal medya fenomenleri, yazarlar ve akademisyenler de yer alacak.Ayrıca, Singapur, Büyük Britanya, Estonya, Letonya, Şili, Nijerya gibi devletlerin iletişim stratejilerine yön veren üst düzey bürokratları, ülkelerinin iletişim kampanyalarına dair tecrübe paylaşımında bulunacak.Zirvede TOGG ve Türk Hava Yollarının yanı sıra bazı özel şirketlerin üst düzey katılımcılarının da konuşmacı olacağı "Türkiye’nin Markaları" panelinde önde gelen milli ve yerli markaların hikayeleri paylaşılacak.Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da özel bir oturumda Türkiye'nin insani yardım ve kriz iletişimi konularındaki tecrübelerini aktaracak.Uluslararası pazarda faaliyet gösteren yerli veri ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileri ile Türkiye'nin önde gelen dijital yayıncılarının da hazır bulunacağı zirvede ayrıca kadın iletişimcilerin katılacağı özel bir panel düzenlenecek.TRT ve Anadolu Ajansı'ndan yetkililerin özel panellerde kamu yayıncılığı konusunda son gelişmeleri aktaracağı zirvede, 'Youtube Trendleri ve Z Kuşağı' konulu panel de düzenlenecek ve gençlerin video izleme alışkanlıkları masaya yatırılacak.Stratcom Summit'te Türkiye'deki Suriyeli iş insanlarının ekonomiye olan katkısına dair gerçek hayat hikayelerini içeren bir panel düzenlenecek.Zirveye kayıtlar "https://www.stratcomsummit.com/" adresinden yapılabilecek.'İstanbul'u iletişim çalışmalarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle stratejik iletişimin büyük önem kazandığına işaret ederek, İletişim Başkanlığı olarak bu alanda uluslararası düzeyde çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacaklarını söyledi.Stratejik iletişim alanında dünyanın en önemli isimlerinin İstanbul'da bir araya geleceği zirve ile Türkiye'nin stratejik iletişim alanında küresel marka değerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altun, zirvenin stratejik iletişim ekosisteminin buluşma noktası olacağını belirtti.Altun, şunları kaydetti:

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iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, zirve