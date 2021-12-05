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İstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
İstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri burnu kanamadan kurtuldu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T23:12+0300
2021-12-05T23:19+0300
türkiye
istanbul
lodos
çatı
fırtına
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İstanbul'da geçen hafta etkili olan lodos sırasında Sarıyer Ayazağa’daki bir depoda çatı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altından kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının adamı teğet geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından kıl payı kurtuluyor ve panikle açığa doğru koşuyor.
türkiye
istanbul
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istanbul, lodos, çatı, fırtına

İstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu

23:12 05.12.2021 (güncellendi: 23:19 05.12.2021)
© İHASarıyer'de üzerine düşen çatıdan sıyrık bile almadan kurtuldu
Sarıyer'de üzerine düşen çatıdan sıyrık bile almadan kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA
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Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri burnu kanamadan kurtuldu.
İstanbul'da geçen hafta etkili olan lodos sırasında Sarıyer Ayazağa’daki bir depoda çatı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altından kalmaktan son anda kurtuldu.
Çatının adamı teğet geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından kıl payı kurtuluyor ve panikle açığa doğru koşuyor.
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