https://tr.sputniknews.com/20211205/istanbuldaki-firtinada-uzerine-dusen-catidan-siyrik-almadan-kurtuldu-1051467775.html

İstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu

İstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu

Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri burnu kanamadan kurtuldu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T23:12+0300

2021-12-05T23:12+0300

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türkiye

istanbul

lodos

çatı

fırtına

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İstanbul'da geçen hafta etkili olan lodos sırasında Sarıyer Ayazağa’daki bir depoda çatı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altından kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının adamı teğet geçtiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından kıl payı kurtuluyor ve panikle açığa doğru koşuyor.

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istanbul, lodos, çatı, fırtına