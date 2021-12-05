Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211205/kadin-yolcuyu-otobusun-altina-iten-taksici-serbest-kaldi-1051461548.html
Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı
Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı
Beyoğlu'nda tartıştığı kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı. İfadesi alınan taksici serbest bırakıldı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T16:14+0300
2021-12-05T16:14+0300
türkiye
istanbul
gözaltı
yaşam
serbest
taksici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051461523_0:245:469:509_1920x0_80_0_0_4b3c2ad0ac829d209abce167caf5fb71.jpg
1 Aralık'ta saat 07.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P, aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.Araçtan inen taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma devam etti. Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Olayda kadın yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051461523_0:201:469:553_1920x0_80_0_0_57755736b373f63fae2fa681f6daccc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, gözaltı, yaşam, serbest, taksici

Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı

16:14 05.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESURBeyoğlu'nda bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksicinin taksi sürücü belgesi ise iptal edildi.
Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksicinin taksi sürücü belgesi ise iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
Abone ol
Beyoğlu'nda tartıştığı kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı. İfadesi alınan taksici serbest bırakıldı.
1 Aralık'ta saat 07.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P, aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.
Araçtan inen taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma devam etti. Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Olayda kadın yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.
İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:22Ankara'da doğalgaz borusu patladı
17:14Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
16:58Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor
16:50Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız
16:28MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak
16:20İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
16:14Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı
16:05Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri ataşesine protesto notası verdi
16:02Nagehan Alçı: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin
15:54Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 78 milyar dolara ulaştı
15:49Binali Yıldırım: AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber
15:40AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz
15:34Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
15:31AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir
15:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinde incelemelerde bulunuyor
15:11Bilim Kurulu Üyesi Şener'den ‘Omikron’ açıklaması: 'Mevsimsel bir hastalığa dönüşüyor olabilir’
15:00Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı
14:53Savunma Sanayii Başkanı Demir’den S-400 açıklaması: ‘İşbirliği konularında adımlar atıldı’
14:50Eşinin masaya koyduğu çamaşır suyunu su zannedip içti: Yoğun bakıma alındı
14:33Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e geldi