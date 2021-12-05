https://tr.sputniknews.com/20211205/kadin-yolcuyu-otobusun-altina-iten-taksici-serbest-kaldi-1051461548.html

Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı

Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı

Beyoğlu'nda tartıştığı kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı. İfadesi alınan taksici serbest bırakıldı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T16:14+0300

2021-12-05T16:14+0300

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türkiye

istanbul

gözaltı

yaşam

serbest

taksici

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1 Aralık'ta saat 07.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P, aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.Araçtan inen taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma devam etti. Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Olayda kadın yolcu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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istanbul, gözaltı, yaşam, serbest, taksici