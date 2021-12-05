Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211205/kayserispor-baskani-berna-gozbasi-9-kisi-ile-tarihe-gecen-bir-mucadeleydi-1051463721.html
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili, "9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T18:31+0300
2021-12-05T18:31+0300
spor
kayserispor
antalyaspor
berna gözbaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051463696_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_0fdd9e6c7265863a80b9ec4a035891ac.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Alınan galibiyet için teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Berna Gözbaşı, "Tüm takımı, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Böyle bir maçta 9 kişi kalan ve muhteşem mücadele eden futbolcularımızın her birini alınlarından öpüyorum. Bizim ligdeki yerimiz açısından da çok önemli bir maçtı. 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmayan, eksik kalan futbolcuların yerini büyük bir destekle dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızdan bundan sonra tribünleri daha fazla destek bekliyoruz. Biz onlarla varız. Bugün bunun örneğini gösterdiler. Takımımızdaki eksik futbolcuların yerini çok güzel doldurdular. Bu muhteşem galibiyette emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, mutluyum. Maçın ikinci yarısı benim için çok zordu. 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemedim bile. Onların yanına gidip tebriklerimi paylayacağım" diye konuştu.Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: İyi futboldan ziyade iyi sonuç bizim için önemliydiİyi futboldan çok şu anda sonuçların kendileri için daha önemli olduğunu ifade eden Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hocayı ve futbolcuları tebrik ederim. Bu maçta iyi futboldan ziyade iyi sonuç bizim için önemliydi. O iyi sonucu da aldık. Kayseri'ye hayırlı olsun. Daha iyi olacak. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü ve Türkiye'deki bence en iyi seyirci kitlesine sahibiz. Sağ olsun, var olsunlar. Çok güzel tezahürat yaptılar. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem bence iyi niyetliydi. Hakemin maçı etkileyecek bir kararı yoktu. Biz futbolumuzu oynayacağız. Bakın, 2 golümüzü attık ve kazandık. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederken taraftara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda daha fazla seyirci istiyoruz. Futbol seyirci ile güzel. Kayserispor'un başarısı için herkes uğraşsın. Bu başarının devamı için hepimiz kenetlenelim" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051463696_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_747d3db010207382d774754b67589796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayserispor, antalyaspor, berna gözbaşı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi

18:31 05.12.2021
© DHAYukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© DHA
Abone ol
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili, "9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmayan, eksik kalan futbolcuların yerini büyük bir destekle dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Alınan galibiyet için teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Berna Gözbaşı, "Tüm takımı, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Böyle bir maçta 9 kişi kalan ve muhteşem mücadele eden futbolcularımızın her birini alınlarından öpüyorum. Bizim ligdeki yerimiz açısından da çok önemli bir maçtı. 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmayan, eksik kalan futbolcuların yerini büyük bir destekle dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızdan bundan sonra tribünleri daha fazla destek bekliyoruz. Biz onlarla varız. Bugün bunun örneğini gösterdiler. Takımımızdaki eksik futbolcuların yerini çok güzel doldurdular. Bu muhteşem galibiyette emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, mutluyum. Maçın ikinci yarısı benim için çok zordu. 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemedim bile. Onların yanına gidip tebriklerimi paylayacağım" diye konuştu.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: İyi futboldan ziyade iyi sonuç bizim için önemliydi

İyi futboldan çok şu anda sonuçların kendileri için daha önemli olduğunu ifade eden Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hocayı ve futbolcuları tebrik ederim. Bu maçta iyi futboldan ziyade iyi sonuç bizim için önemliydi. O iyi sonucu da aldık. Kayseri'ye hayırlı olsun. Daha iyi olacak. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü ve Türkiye'deki bence en iyi seyirci kitlesine sahibiz. Sağ olsun, var olsunlar. Çok güzel tezahürat yaptılar. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem bence iyi niyetliydi. Hakemin maçı etkileyecek bir kararı yoktu. Biz futbolumuzu oynayacağız. Bakın, 2 golümüzü attık ve kazandık. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederken taraftara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda daha fazla seyirci istiyoruz. Futbol seyirci ile güzel. Kayserispor'un başarısı için herkes uğraşsın. Bu başarının devamı için hepimiz kenetlenelim" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:03Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti
18:48Rus Dışişleri’nden Karadeniz’de NATO uçağının neden olduğu olaya ilişkin açıklama
18:42AK Partili Zenbilci: Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak
18:33Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'eşcinselliğin kabul edilmesi yönündeki baskılara' tepki gösterdi
18:31Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi
18:19Senegal'de ilk kez Omikron varyantı tespit edildi
18:10BBP Genel Başkanı Destici: Bir sloganları var, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, bu palavradır
17:55Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
17:54İlber Ortaylı'dan DW Türkçe’ye ‘Çerkes’ tepkisi
17:46Adele'in yeni albümü tedarik krizini nasıl etkiledi?
17:33Türkiye Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi: Yeni başkan Erinç Sağkan
17:31Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi
17:24Palandöken'de kayak sezonu açıldı
17:22Ankara'da doğalgaz borusu patladı
17:14Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
16:58Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor
16:50Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız
16:28MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak
16:20İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
16:14Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı