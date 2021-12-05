Van'ın İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi.Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir sığınmacıya ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın İran sınırında yer alan Özalp ilçesinde parçalanmış ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir sığınmacıya ait olduğu ve yaban hayvanları tarafından parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir sığınmacıya ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.