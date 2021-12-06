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Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı
Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı
Endonezya'daki Semeru Dağı'nın 4 Aralık'ta patlamasından bu yana, arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 6 Aralık günü dağın tekrar harekete geçerek kül ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:37+0300
2021-12-06T14:37+0300
2021-12-06T15:25+0300
endonezya
multimedya
dağ
kayıp
çamur
yanardağ
arama kurtarma
lav
can kaybı
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Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı 14:37 06.12.2021 (güncellendi: 15:25 06.12.2021)
Endonezya'daki Semeru Dağı'nın 4 Aralık'ta patlamasından bu yana, arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 6 Aralık günü dağın tekrar harekete geçerek kül ve lav püskürtmesi nedeniyle, kurtarma ekipleri çalışmalarını askıya almak zorunda kaldı.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO
Java Adası'ndaki en büyük dağ, geçtiğimiz cumartesi günü güçlü bir şekilde patladı. Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi.
Java Adası'ndaki en büyük dağ, geçtiğimiz cumartesi günü güçlü bir şekilde patladı. Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO
Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı.
Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO
Şu ana kadar 2 bin 700 binanın zarar gördüğü ve binlerce insanın evlerini boşalttığı belirtildi.
Şu ana kadar 2 bin 700 binanın zarar gördüğü ve binlerce insanın evlerini boşalttığı belirtildi.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO
Kurtarma ekipleri, en az 14 kişiyi öldüren Semeru Dağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bugün de Lumajang'daki Sumber Wuluh köyünde hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyordu.
Kurtarma ekipleri, en az 14 kişiyi öldüren Semeru Dağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bugün de Lumajang'daki Sumber Wuluh köyünde hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyordu.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO
Kurtarma görevlisi Rizal Purnama, "Tüm tahliye ekipleri geçici olarak çekildi, çünkü bir yeni patlama daha oldu. Tahliye ekiplerini tehlikeye atabileceği nedeniyle çalışmaları durdurduk" dedi.
Kurtarma görevlisi Rizal Purnama, "Tüm tahliye ekipleri geçici olarak çekildi, çünkü bir yeni patlama daha oldu. Tahliye ekiplerini tehlikeye atabileceği nedeniyle çalışmaları durdurduk" dedi.
Durum biraz daha güvenli hale geldiğinde, arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Endonezya Ulusal Afet Ajansı ise 27 kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.
© REUTERS / ANTARA FOTO
Objektiflere yansıyan görüntüler, kamyonlar da dahil olmak üzere birçok ev ile aracı yutmuş olan gri volkanik kül ve çamuru gözler önüne serdi.
Objektiflere yansıyan görüntüler, kamyonlar da dahil olmak üzere birçok ev ile aracı yutmuş olan gri volkanik kül ve çamuru gözler önüne serdi.