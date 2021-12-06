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Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı
Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı
Endonezya'daki Semeru Dağı'nın 4 Aralık'ta patlamasından bu yana, arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 6 Aralık günü dağın tekrar harekete geçerek kül ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
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endonezya
multimedya
dağ
kayıp
çamur
yanardağ
arama kurtarma
lav
can kaybı
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фото, endonezya, dağ, kayıp, çamur, yanardağ, arama kurtarma, lav, can kaybı, volkan, püskürtme, kül, semeru yanardağı, java adası

Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı

14:37 06.12.2021 (güncellendi: 15:25 06.12.2021)
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Endonezya'daki Semeru Dağı'nın 4 Aralık'ta patlamasından bu yana, arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 6 Aralık günü dağın tekrar harekete geçerek kül ve lav püskürtmesi nedeniyle, kurtarma ekipleri çalışmalarını askıya almak zorunda kaldı.
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Java Adası'ndaki en büyük dağ, geçtiğimiz cumartesi günü güçlü bir şekilde patladı. Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi.

Java Adası&#x27;ndaki en büyük dağ, geçtiğimiz cumartesi günü güçlü bir şekilde patladı. Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Java Adası'ndaki en büyük dağ, geçtiğimiz cumartesi günü güçlü bir şekilde patladı. Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi.

© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı.

Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı.

© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Şu ana kadar 2 bin 700 binanın zarar gördüğü ve binlerce insanın evlerini boşalttığı belirtildi.

Şu ana kadar 2 bin 700 binanın zarar gördüğü ve binlerce insanın evlerini boşalttığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Şu ana kadar 2 bin 700 binanın zarar gördüğü ve binlerce insanın evlerini boşalttığı belirtildi.

© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Kurtarma ekipleri, en az 14 kişiyi öldüren Semeru Dağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bugün de Lumajang'daki Sumber Wuluh köyünde hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyordu.

Kurtarma ekipleri, en az 14 kişiyi öldüren Semeru Dağı&#x27;ndaki volkanik patlamanın ardından, bugün de Lumajang&#x27;daki Sumber Wuluh köyünde hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyordu. - Sputnik Türkiye
4/8
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Kurtarma ekipleri, en az 14 kişiyi öldüren Semeru Dağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bugün de Lumajang'daki Sumber Wuluh köyünde hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyordu.

© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Kurtarma görevlisi Rizal Purnama, "Tüm tahliye ekipleri geçici olarak çekildi, çünkü bir yeni patlama daha oldu. Tahliye ekiplerini tehlikeye atabileceği nedeniyle çalışmaları durdurduk" dedi.

Kurtarma görevlisi Rizal Purnama, &quot;Tüm tahliye ekipleri geçici olarak çekildi, çünkü bir yeni patlama daha oldu. Tahliye ekiplerini tehlikeye atabileceği nedeniyle çalışmaları durdurduk&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AFP 2021 / JUNI KRISWANTO

Kurtarma görevlisi Rizal Purnama, "Tüm tahliye ekipleri geçici olarak çekildi, çünkü bir yeni patlama daha oldu. Tahliye ekiplerini tehlikeye atabileceği nedeniyle çalışmaları durdurduk" dedi.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Durum biraz daha güvenli hale geldiğinde, arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Durum biraz daha güvenli hale geldiğinde, arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - Sputnik Türkiye
6/8
© REUTERS / ANTARA FOTO

Durum biraz daha güvenli hale geldiğinde, arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Endonezya Ulusal Afet Ajansı ise 27 kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı ise 27 kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
7/8
© REUTERS / ANTARA FOTO

Endonezya Ulusal Afet Ajansı ise 27 kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.

© REUTERS / ANTARA FOTO

Objektiflere yansıyan görüntüler, kamyonlar da dahil olmak üzere birçok ev ile aracı yutmuş olan gri volkanik kül ve çamuru gözler önüne serdi.

Objektiflere yansıyan görüntüler, kamyonlar da dahil olmak üzere birçok ev ile aracı yutmuş olan gri volkanik kül ve çamuru gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
8/8
© REUTERS / ANTARA FOTO

Objektiflere yansıyan görüntüler, kamyonlar da dahil olmak üzere birçok ev ile aracı yutmuş olan gri volkanik kül ve çamuru gözler önüne serdi.

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