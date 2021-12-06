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https://tr.sputniknews.com/20211206/almanyada-cami-kapisina-domuz-basi-asildi-1051473376.html
Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı
Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı
Almanya'nın Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eving Selimiye Camisi'nin kapısına domuz başı astı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T08:39+0300
2021-12-06T08:37+0300
yaşam
almanya
cami
domuz
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Eving Selimiye Camisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "ırkçı ve iğrenç" olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır" ifadelerine yer verildi.Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.Güvenlik kamerasında, sabaha karşı 04.32'de kimliği belirsiz bir kişinin caminin kapısına gelerek domuz başı astığı ve başla fotoğraf çekildiği görülüyor.
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almanya, cami, domuz

Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı

08:39 06.12.2021
© AAAlmanya'da cami kapısına domuz başı asıldı
Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Almanya'nın Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eving Selimiye Camisi'nin kapısına domuz başı astı.
Eving Selimiye Camisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "ırkçı ve iğrenç" olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
Güvenlik kamerasında, sabaha karşı 04.32'de kimliği belirsiz bir kişinin caminin kapısına gelerek domuz başı astığı ve başla fotoğraf çekildiği görülüyor.
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