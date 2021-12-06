https://tr.sputniknews.com/20211206/almanyada-cami-kapisina-domuz-basi-asildi-1051473376.html

Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı

Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eving Selimiye Camisi'nin kapısına domuz başı astı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T08:39+0300

2021-12-06T08:39+0300

2021-12-06T08:37+0300

yaşam

almanya

cami

domuz

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Eving Selimiye Camisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "ırkçı ve iğrenç" olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır" ifadelerine yer verildi.Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.Güvenlik kamerasında, sabaha karşı 04.32'de kimliği belirsiz bir kişinin caminin kapısına gelerek domuz başı astığı ve başla fotoğraf çekildiği görülüyor.

almanya

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almanya, cami, domuz