Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/bakan-gul-ihtisas-mahkemeleri-15-aralikta-goreve-baslayacak-1051496189.html
Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ihtisas mahkemelerinin 15 Aralık itibarıyla göreve başlayacağını söyledi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T18:09+0300
2021-12-06T18:09+0300
türkiye
ak parti
adalet bakanlığı
abdulhamit gül
akp
açıklama
hukuk
adalet bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051496080_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_69c909925c1a95cfc4140e9b3eac3726.jpg
Gaziantep’te, '32'nci Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı' düzenlendi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan, 300 firma ve bin markanın yer aldığı fuarın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile fuardaki firmaların temsilcileri katıldı.Fuarın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin hem ekonomik anlamda hem de hukuk anlamında reformlar yapmaya devam ettiğini, bu vizyonla ortaya konulan insan hakları eylem planında da reformların devamının amaçlandığını aktardı. Bakan Gül, ihtisas mahkemelerinin göreve başladığında işlerin daha kolay olacağını belirterek, "Çünkü biz insanımızın hak, hukuk ve özgürlüğünü de sofrasındaki bereketi de arttırmaya kararlıyız. Eylem planında yer alan özellikle ihtisaslaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde yeni kararlar alındı. Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakılacak. Vergi suçlarına özel olarak bakacak mahkemeleri ihtisas ettik. 15 Aralık itibarıyla bu mahkemelerimiz başlayacak. Her davaya bakan değil, sadece bu alanda ihtisaslaşmış alanlar oluşturulacak. Bu durum da hem vatandaşımıza hem yabancı yatırımcılarımıza gerek hukuki anlamda, gerek ekonomik anlamda kolaylıklar sunacaktır. Hukuki öngörülebilirlik anlamında çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Bunların takibini de çok yakın şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.'Derdi̇mi̇z, her evde sofraya daha fazla ekmek gi̇rmesi̇di̇r'Bakan Gül, hükümet olarak dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim temel derdimiz, Gaziantep’te her sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Bütün engellemelere rağmen, bütün çelme takmalara rağmen Türkiye, bu anlamda da bütün hedeflerini yerine getirecektir. Hükümetimiz olarak dar gelirlinin yanında olmaya, asgari ücretlinin yanında olmaya da devam edeceğiz. Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek değiliz. Bunları yok sayacak değiliz. Türkiye’ye zaman kaybettirmek isteyenlere fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Gaziantep, bu konuda Türkiye’ye çok büyük bir rol olmuştur” diye konuştu.'Hukuk, yük alan tarafta olmalıdır'Bakan Gül, yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması ve iyileştirilmesi anlamında çok önemli adımlar attıklarını, bu anlamda hukukun zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı faktör olması gerektiğini de söyledi. Hukukun burada yük olan değil, yük alan bir hale gelmesi gerektiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:"Türkiye, büyümeye devam etmektedir. İhracatımız 216 milyar doları bulmuştur. Bu ihracatın yüzde 95’ini de imalat sanayi oluşturmaktadır. Türkiye üretiyor, üretmeye de devam edecek. İhracat dediğimizde ilk akla gelen şehirlerden birisi Gaziantep. 2002 yılında 600 milyon dolar olan ihracat, bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır, Gaziantep’te. Sanayicilerimiz de söz verdi bunu Gaziantep tek başına 12 milyar dolar ihracat olarak gerçekleştirecekler. Yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılmasında ve yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında çok önemli mevzuat adımları attık. Hukuk zorlaştırmaz, hukuk kolaylaştırır. Bu konuda mevzuat engel oluyorsa bunu kaldıralım, hukuk burada yük olan değil yük alan bir hale gelmeli. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik, ancak daha yapılacak çok önemli çalışmalar var.”Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle açılışını yaptıkları fuardaki stantları gezdi. Ziyarette Bakan Gül’e Kırgızistan’dan gelen bir iş insanı, ülkelerine özgü yöresel kıyafet hediye etti. Bakan Gül de kıyafeti giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/bakan-gul-acikladi-cezaevlerinde-acik-gorusler-yeniden-basliyor-1051122811.html
https://tr.sputniknews.com/20211203/adalet-bakani-gul-bosanma-davalarinda-yeni-bir-usul-getirmek-uzere-calismalarimizi-yogunlastirdik-1051408381.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051496080_72:0:589:388_1920x0_80_0_0_b8b298525907fe7f738b9f1a01a60ac3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, adalet bakanlığı, abdulhamit gül, akp, açıklama, hukuk, adalet bakanı

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

18:09 06.12.2021
© DHAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ihtisas mahkemelerinin 15 Aralık itibarıyla göreve başlayacağını söyledi.
Gaziantep’te, '32'nci Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı' düzenlendi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan, 300 firma ve bin markanın yer aldığı fuarın açılışına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile fuardaki firmaların temsilcileri katıldı.
Fuarın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin hem ekonomik anlamda hem de hukuk anlamında reformlar yapmaya devam ettiğini, bu vizyonla ortaya konulan insan hakları eylem planında da reformların devamının amaçlandığını aktardı. Bakan Gül, ihtisas mahkemelerinin göreve başladığında işlerin daha kolay olacağını belirterek, "Çünkü biz insanımızın hak, hukuk ve özgürlüğünü de sofrasındaki bereketi de arttırmaya kararlıyız. Eylem planında yer alan özellikle ihtisaslaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde yeni kararlar alındı. Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakılacak. Vergi suçlarına özel olarak bakacak mahkemeleri ihtisas ettik. 15 Aralık itibarıyla bu mahkemelerimiz başlayacak. Her davaya bakan değil, sadece bu alanda ihtisaslaşmış alanlar oluşturulacak. Bu durum da hem vatandaşımıza hem yabancı yatırımcılarımıza gerek hukuki anlamda, gerek ekonomik anlamda kolaylıklar sunacaktır. Hukuki öngörülebilirlik anlamında çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Bunların takibini de çok yakın şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

'Derdi̇mi̇z, her evde sofraya daha fazla ekmek gi̇rmesi̇di̇r'

Bakan Gül, hükümet olarak dar gelirlinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim temel derdimiz, Gaziantep’te her sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Bütün engellemelere rağmen, bütün çelme takmalara rağmen Türkiye, bu anlamda da bütün hedeflerini yerine getirecektir. Hükümetimiz olarak dar gelirlinin yanında olmaya, asgari ücretlinin yanında olmaya da devam edeceğiz. Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek değiliz. Bunları yok sayacak değiliz. Türkiye’ye zaman kaybettirmek isteyenlere fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz. Gaziantep, bu konuda Türkiye’ye çok büyük bir rol olmuştur” diye konuştu.
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
24 Kasım, 23:06

'Hukuk, yük alan tarafta olmalıdır'

Bakan Gül, yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması ve iyileştirilmesi anlamında çok önemli adımlar attıklarını, bu anlamda hukukun zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı faktör olması gerektiğini de söyledi. Hukukun burada yük olan değil, yük alan bir hale gelmesi gerektiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:
"Türkiye, büyümeye devam etmektedir. İhracatımız 216 milyar doları bulmuştur. Bu ihracatın yüzde 95’ini de imalat sanayi oluşturmaktadır. Türkiye üretiyor, üretmeye de devam edecek. İhracat dediğimizde ilk akla gelen şehirlerden birisi Gaziantep. 2002 yılında 600 milyon dolar olan ihracat, bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır, Gaziantep’te. Sanayicilerimiz de söz verdi bunu Gaziantep tek başına 12 milyar dolar ihracat olarak gerçekleştirecekler. Yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılmasında ve yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında çok önemli mevzuat adımları attık. Hukuk zorlaştırmaz, hukuk kolaylaştırır. Bu konuda mevzuat engel oluyorsa bunu kaldıralım, hukuk burada yük olan değil yük alan bir hale gelmeli. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik, ancak daha yapılacak çok önemli çalışmalar var.”
Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle açılışını yaptıkları fuardaki stantları gezdi. Ziyarette Bakan Gül’e Kırgızistan’dan gelen bir iş insanı, ülkelerine özgü yöresel kıyafet hediye etti. Bakan Gül de kıyafeti giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gül: Boşanma davalarında yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
3 Aralık, 12:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:49Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
18:38İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti
18:38Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
18:27Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi
18:26Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
18:09Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
18:06Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım
18:02Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
18:00Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
17:45900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
17:44Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme
17:41CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir bakkal, TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin ben siyaseti bırakacağım
17:41Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım
17:39Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı
17:38New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi
17:19Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
17:18Rusya’da Sputnik aşısının çocuklar üzerindeki testleri 2022 başında başlayacak
17:09Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti
17:07Ordu'da 3 çocuk tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu
17:05Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu