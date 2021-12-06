https://tr.sputniknews.com/20211206/belarus-onumuzdeki-hafta-basi-batinin-yaptirimlarina-verilecek-yanit-aciklanacak-1051470195.html

Belarus: Önümüzdeki hafta başı Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıt açıklanacak

Belarus: Önümüzdeki hafta başı Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıt açıklanacak

Belarus Başbakanı Golovçenko, Minsk'in önümüzdeki hafta başı Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıtı açıklayacağını, karşı önlemlerin simetrik ve gelenlere... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T02:00+0300

2021-12-06T02:00+0300

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polonya-belarus sınırında göçmen krizi

minsk

belarus

roman golovçenko

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Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajda Batı’nın uyguladığı beşinci yaptırım paketine Minsk'in vereceği karşılık ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karşı önlemlerin önümüzdeki hafta başı açıklanacağına dikkat çeken Golovçenko, yanıtın simetrik ve gelenlere benzer olacağını söyledi.Golovçenko, “Elbette, kararlar üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki günlerde, hatta hafta başında duyuracağız” diye konuştu.Minsk’in ‘hiç kimseye saldırmadığını’ vurgulayan Golovçenko, “Fakat madem bize karşı ekonomik savaş ya da hibrid savaş başlatıldıysa, (Batı’nın) eylemleri elbette yanıtsız kalmayacak. Kesinlikle misilleme önlemleri olacak. Bu onların sadece bir kısmı. Cevaplar üzerinde çalışılmış olmasına rağmen tüm cephaneliği kullanmayacağız. Ve sonraki önlemler daha önce dediğimiz gibi asimetrik değil, simetrik olacak” ifadelerini kullandı.

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minsk, belarus, roman golovçenko