CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir bakkal, TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin ben siyaseti bırakacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşuyor. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:Sayıştay raporları değiştiriliyorsa yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Sayıştay'a müdahale eden kim?Beni üzen nokta nedir: TBMM’ye seçimle gelen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, bir kişi gelecek bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Göndermiş memurlarını buraya, siz bütçeyi anlatın. Pembe bir tablo, çünkü öyle bir talimat almışlar. Yangında bile “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık” diye cümleyi kuruyorlar. Yangın için talimat mı beklenir Allah aşkına.Bu süreç böyle devam ederse bunun bilinen tek cümlesi vardır. TBMM vesayet altındadır. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay’ın raporlarına müdahale edilirse o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Hangi yetkiniz var, hangi gaziliği kaldı Allah aşkına? Meclis’te el kaldıran, el indiren milletvekilleri grubuna döndürdüler. Bir kişi kalkıp cesaretle benim görüşüm şudur diyemiyor. Dediği andan itibaren ‘Seni bir daha milletvekili listelerinde göstermeyeceğiz’. Ne demektir bu milletvekilini de vesayet altına alıyorum demektir, ben gerçekleri söylüyorum, gerçekler acıdır, katlanacaksınız gerçekleri. Herhangi bir konuda, çıkıp da enflasyonu eleştirdiniz mi, eleştiremezsiniz, cesaretiniz yoktur sizin. Kimse kusura bakmasın! Sunulan bütçede ne var Allah aşkına? Ülkesini seven milletvekilleri olarak Ağustos 2018’den beri ekonomik kriz gelecek diyorduk. Her bir eleştiriye öneri getirdik. Sorumlu bir muhalefet anlayışıyla yaptık. Bir sorunu samimi çözmek istiyorsanız. Önce sorunun muhataplarıyla konuşmanız lazım. Bunun yolu nedir, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Toplansaydı ne olurdu, en azından temsilcilerle dertleri öğrenirdin."Milletvekillerinin sorduğu 7 bin 300 soruya bakanlar cevap vermedi. Eğer bakan, milletvekilin sorularına cevap vermiyor ise meclis sıradan bir kurumdur. Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Kapanmışlar saraya, her şey çok güzel. Bir maaş alan var 3 maaş alan var. Dışardan daha pahalıya buğday getiriyorsun kendi çiftçine ödemiyorsun. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan. 180 milyar 240 milyar oldu faiz. Bu bütçe imzalanıp meclise geldiği günden bu güne tüm rakamları değişti. Londra'da ki bir 193 milyar dolar faiz ödedi.(AK Parti'li vekile): Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan.Dolar 5.20 kuruş arttı. Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon arttı. Toplayacağımızdan çok fazla bunu Londra'daki tefecilere dolar baronuna gidecek. Bunların yatacak yeri yok.Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin ben siyaseti bırakacağım.Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis bütçe görüşmesinde konuşmasını kesen AK Partili Ahmed Hamdi Çamlı'ya tepki gösterdi: Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyorTBMM Bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olduğu esnada vekiller arasında tansiyon yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

