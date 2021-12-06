https://tr.sputniknews.com/20211206/dunyanin-en-pahali-noel-kazagi-30-bin-sterline-satista-elmas-ve-altinla-kapli-1051490222.html

Dünyanın en pahalı Noel kazağı 30 bin sterline satışa çıktı: Elmas ve altınla kaplı

Dünyanın en pahalı Noel kazağı 30 bin sterline satışa çıktı: Elmas ve altınla kaplı

İngiltere'de tamamı elmas, altın ve Swarovski taşlarıyla kaplanmış dünyanın en pahalı Noel kazağı 30 bin sterline satışa çıktı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:44+0300

2021-12-06T15:44+0300

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kazak

yaşam

altın

elmas

noel

pahalı

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Londra’da yaşayan 33 yaşındaki sanatçı Aidan Liban, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için fon toplamak amacıyla, yapımı altı aydan fazla süren kazağı nihayet tamamladı. Yapımı 7 bin sterline (yaklaşık 127 bin TL) mal olan kazak, elmas kaplı gümüş yıldızlarla süslenmiş bir ren geyiği tasarımına, 24 ayar altın işlemeye, İtalyan ipek astarına sahip olmasıyla öne çıkarken, üzerinde binlerce Swarovski kristali yer alıyor.Sözcü’de yer alan habere göre, el yapımı projede 3 bin saat geçirdikten sonra, aynı zamanda ünlü bir stilist olarak çalışan Aidan, kazağı 30 bin sterlinlik bir fiyata satmayı umduklarını belirtirken, ‘Bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirdim’ dedi. Aidan, “Muhteşem ve göz alıcı bir şey yaratmak istedim ve bunu yaptım” ifadelerinde bulundu.

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kazak, altın, elmas, noel, pahalı