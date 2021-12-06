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Ibrahimovic: Manchester United içtiğim meyve suyundan dolayı maaşımdan 1 sterlinlik kesinti yaptı
Ibrahimovic: Manchester United içtiğim meyve suyundan dolayı maaşımdan 1 sterlinlik kesinti yaptı
Zlatan Ibrahimovic yeni kitabında Manchester United'da yaşadığı bir anıyı paylaştı. Ibrahimovic kulübün kendisinden 1 sterlinlik meyve suyu parasını maaşından... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:56+0300
2021-12-06T14:59+0300
zlatan ibrahimovic
spor
kesinti
meyve suyu
manchester united
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Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic yeni kitabı Adrenaline'de Manchester United ile ilgili itiraflara yer verdi.NTV’nin aktardığına göre, Manchester United'ı 'dar zihniyetli' bir kulüp olarak nitelendiren Ibrahimovic bir anısını paylaştı ve kulübün kendisine nasıl 1 sterlin'lik fatura çıkardığını dile getirdi.‘Kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum’Zlatan, kitabında, "Herkes Manchester United'ı dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olarak biliyor. Dışarıdan bana da öyle geliyordu ama orada kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum. Bir maç öncesi takımla birlikte oteldeydik. Susadım ve mini barı açıp bir meyve suyu içtim. Maçtan bir süre sonra eve maaş bordrosu geldi. Genelde incelemem ama merak edip baktım, 1 sterlin'lik kesinti gördüm. Kulübü arayıp sordum. 'Maaşımdan neden 1 sterlin kestiniz?' dedim. Mini barda içtiğim meyve suyundan dolayı kesildiği söylendi. 1 sterlin. İnanabiliyor musunuz? İtalya'da asla böyle bir şey olmazdı. Bunlar oyuncuların saygısını kazanan ve fark yaratan detaylar” ifadelerine yer verdi.
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zlatan ibrahimovic, kesinti, meyve suyu, manchester united

Ibrahimovic: Manchester United içtiğim meyve suyundan dolayı maaşımdan 1 sterlinlik kesinti yaptı

14:56 06.12.2021 (güncellendi: 14:59 06.12.2021)
© REUTERS / Ciro De LucaIbrahimovic
Ibrahimovic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Ciro De Luca
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Zlatan Ibrahimovic yeni kitabında Manchester United'da yaşadığı bir anıyı paylaştı. Ibrahimovic kulübün kendisinden 1 sterlinlik meyve suyu parasını maaşından kestiğini söyledi.
Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic yeni kitabı Adrenaline'de Manchester United ile ilgili itiraflara yer verdi.
NTV’nin aktardığına göre, Manchester United'ı 'dar zihniyetli' bir kulüp olarak nitelendiren Ibrahimovic bir anısını paylaştı ve kulübün kendisine nasıl 1 sterlin'lik fatura çıkardığını dile getirdi.

‘Kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum’

Zlatan, kitabında, "Herkes Manchester United'ı dünyanın en zengin ve en güçlü kulüplerinden biri olarak biliyor. Dışarıdan bana da öyle geliyordu ama orada kendimi dar bir zihniyetin içinde buldum. Bir maç öncesi takımla birlikte oteldeydik. Susadım ve mini barı açıp bir meyve suyu içtim. Maçtan bir süre sonra eve maaş bordrosu geldi. Genelde incelemem ama merak edip baktım, 1 sterlin'lik kesinti gördüm. Kulübü arayıp sordum. 'Maaşımdan neden 1 sterlin kestiniz?' dedim. Mini barda içtiğim meyve suyundan dolayı kesildiği söylendi. 1 sterlin. İnanabiliyor musunuz? İtalya'da asla böyle bir şey olmazdı. Bunlar oyuncuların saygısını kazanan ve fark yaratan detaylar” ifadelerine yer verdi.
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