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İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor
İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor
Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, 'Benim Oyunum... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:26+0300
2021-11-02T15:26+0300
2021-11-02T15:31+0300
zlatan ibrahimovic
spor
squid game
fenomen
tiktok
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.İsveçli futbolcunun popüler dizi Squid Game temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, ‘Benim Oyunum Benim Kurallarım’ notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211027/squid-game-yonetmeninden-dizinin-sonunu-begenmeyen-lebron-jamese-tatmin-olacaksa-kendi-cekebilir-1050228984.html
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zlatan ibrahimovic, squid game, fenomen, tiktok
İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor 15:26 02.11.2021 (güncellendi: 15:31 02.11.2021)
Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, 'Benim Oyunum Benim Hikayem' notunu düşerek paylaştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu
Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İsveçli futbolcunun popüler dizi
Squid Game
temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.
İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından
Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.
Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, ‘Benim Oyunum Benim Kurallarım’ notunu düştü.