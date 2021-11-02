https://tr.sputniknews.com/20211102/ibrahimovic-ve-tiktok-fenomeni-khabyden-squid-game-uyarlamasi-kurallari-zlatan-belirliyor-1050409457.html

İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor

İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor

Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, 'Benim Oyunum... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:26+0300

2021-11-02T15:26+0300

2021-11-02T15:31+0300

zlatan ibrahimovic

spor

squid game

fenomen

tiktok

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.İsveçli futbolcunun popüler dizi Squid Game temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, ‘Benim Oyunum Benim Kurallarım’ notunu düştü.

https://tr.sputniknews.com/20211027/squid-game-yonetmeninden-dizinin-sonunu-begenmeyen-lebron-jamese-tatmin-olacaksa-kendi-cekebilir-1050228984.html

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zlatan ibrahimovic, squid game, fenomen, tiktok