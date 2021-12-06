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İsrail Başbakanı Bennett: İran ihlallerinin bedelini ödemeli, İran'ın amacı yaptırımları kaldırmak
İsrail Başbakanı Bennett: İran ihlallerinin bedelini ödemeli, İran'ın amacı yaptırımları kaldırmak
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelerde farklı bir yöntem kullanılması ve Tahran'a ihlallerinin... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T04:47+0300
2021-12-06T04:47+0300
dünya
israil
iran
nükleer
naftali bennett
iran nükleer anlaşması
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İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışında konuşan Bennett, İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası müzakerelerde bir önceki anlaşmadan geri adım attıklarını ve daha sert bir tutum izlediklerini belirtti.İran'ın Fordo nükleer tesisinde yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye devam ettiğini dile getiren Bennett, görüşmelere katılan ülkelerin Tahran'a daha kesin bir tutumla hem uranyum zenginleştirip hem de müzakere edemeyeceğinin aktarması gerektiği görüşünü öne sürdü.Bennett, İsrail hükümetinden Dışişleri Bakanının Avrupa'ya gittiğini, Savunma Bakanı ve Mossad Başkanı'nın da bu bağlamda ABD'ye gideceğini aktararak, "Müzakere turlarının arasında ortaya çıkan fırsat penceresini ABD'deki dostlarımıza bu durumu anlatarak en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İran'ın zenginleştirme alanındaki dört nala ilerleyişine karşı farklı bir yöntem kullanmak için tam da doğru zaman" dedi.İran ile imzalanacak kötü bir anlaşmanın İsrail için ulusal güvenlik sonuçları doğuracağını vurgulayan Bennett, "İran ihlallerinin bedelini ödemeye başlamalı. İran rejiminin hedefi yaptırımları kaldırmak. İran'ın amacı terörizm ve nükleer alanda yaptıklarına devam etmek ve bu defa milyarlarca dolarla daha da güçlenmek, tüm faaliyetlerinde rüzgarı arkasına almak istiyor" şeklinde konuştu.İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakereler 3 Aralık'ta anlaşma sağlanamadan sona ermiş, görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/viyanada-iran-nukleer-anlasmasi-gorusmeleri-5-ay-aranin-ardindan-yeniden-basladi-1051259651.html
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israil, iran, nükleer, naftali bennett, iran nükleer anlaşması

İsrail Başbakanı Bennett: İran ihlallerinin bedelini ödemeli, İran'ın amacı yaptırımları kaldırmak

04:47 06.12.2021
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGENNaftali Bennett
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelerde farklı bir yöntem kullanılması ve Tahran'a ihlallerinin bedelinin ödetilmesi gerektiğini söyledi.
İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışında konuşan Bennett, İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası müzakerelerde bir önceki anlaşmadan geri adım attıklarını ve daha sert bir tutum izlediklerini belirtti.
İran'ın Fordo nükleer tesisinde yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye devam ettiğini dile getiren Bennett, görüşmelere katılan ülkelerin Tahran'a daha kesin bir tutumla hem uranyum zenginleştirip hem de müzakere edemeyeceğinin aktarması gerektiği görüşünü öne sürdü.
Bennett, İsrail hükümetinden Dışişleri Bakanının Avrupa'ya gittiğini, Savunma Bakanı ve Mossad Başkanı'nın da bu bağlamda ABD'ye gideceğini aktararak, "Müzakere turlarının arasında ortaya çıkan fırsat penceresini ABD'deki dostlarımıza bu durumu anlatarak en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İran'ın zenginleştirme alanındaki dört nala ilerleyişine karşı farklı bir yöntem kullanmak için tam da doğru zaman" dedi.
İran ile imzalanacak kötü bir anlaşmanın İsrail için ulusal güvenlik sonuçları doğuracağını vurgulayan Bennett, "İran ihlallerinin bedelini ödemeye başlamalı. İran rejiminin hedefi yaptırımları kaldırmak. İran'ın amacı terörizm ve nükleer alanda yaptıklarına devam etmek ve bu defa milyarlarca dolarla daha da güçlenmek, tüm faaliyetlerinde rüzgarı arkasına almak istiyor" şeklinde konuştu.
İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakereler 3 Aralık'ta anlaşma sağlanamadan sona ermiş, görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği bildirilmişti.
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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İran nükleer anlaşması görüşmeleri 5 ay aranın ardından Viyana'da yeniden başladı
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