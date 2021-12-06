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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T07:34+0300
2021-12-06T07:32+0300
türkiye
istanbul
operasyon
istanbul emniyet müdürlüğü
esenyurt
narkotik suçlarla mücadele
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adrese operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdi. DHA'nın haberine göre; baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.Gözaltına alınan 39 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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istanbul, operasyon, istanbul emniyet müdürlüğü, esenyurt, narkotik suçlarla mücadele

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı

07:34 06.12.2021
© AAİstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adreste sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, 39 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.
Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdi. DHA'nın haberine göre; baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 39 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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