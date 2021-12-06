https://tr.sputniknews.com/20211206/istanbulda-helikopter-destekli-uyusturucu-operasyonu-39-kisi-gozaltina-alindi-1051473013.html

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T07:34+0300

2021-12-06T07:34+0300

2021-12-06T07:32+0300

türkiye

istanbul

operasyon

istanbul emniyet müdürlüğü

esenyurt

narkotik suçlarla mücadele

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adrese operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü.Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdi. DHA'nın haberine göre; baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.Gözaltına alınan 39 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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istanbul, operasyon, istanbul emniyet müdürlüğü, esenyurt, narkotik suçlarla mücadele