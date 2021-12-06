https://tr.sputniknews.com/20211206/prof-dr-kurugol-kovid-19-kilolu-cocuklarda-agir-seyrediyor--1051476101.html
Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:52+0300
2021-12-06T10:52+0300
2021-12-06T10:52+0300
koronavirüs
çocuk
genç
obez
pandemi
kronik hastalık
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli mücadele etkeni olarak öne çıkıyor. 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu söyledi ve "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.'Çocukların aşı olması önemli''Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.'Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda daha ağır seyrediyor'Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211203/almanyada-asi-olmayanlara-yeni-kisitlamalar-getirildi-1051400872.html
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çocuk, genç, obez, pandemi, kronik hastalık, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri
Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor" dedi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli mücadele etkeni olarak öne çıkıyor. 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu söyledi ve "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.
'Çocukların aşı olması önemli'
'Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.
'Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda daha ağır seyrediyor'
Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.