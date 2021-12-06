https://tr.sputniknews.com/20211206/prof-dr-kurugol-kovid-19-kilolu-cocuklarda-agir-seyrediyor--1051476101.html

Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor

Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T10:52+0300

2021-12-06T10:52+0300

2021-12-06T10:52+0300

koronavirüs

çocuk

genç

obez

pandemi

kronik hastalık

koronavirüs

koronavirüs testi

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli mücadele etkeni olarak öne çıkıyor. 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu söyledi ve "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.'Çocukların aşı olması önemli''Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.'Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda daha ağır seyrediyor'Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.

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çocuk, genç, obez, pandemi, kronik hastalık, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri