Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211206/prof-dr-kurugol-kovid-19-kilolu-cocuklarda-agir-seyrediyor--1051476101.html
Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:52+0300
2021-12-06T10:52+0300
koronavirüs
çocuk
genç
obez
pandemi
kronik hastalık
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104217/73/1042177310_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_95cca0380be38d300c053072bf721714.jpg
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli mücadele etkeni olarak öne çıkıyor. 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu söyledi ve "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.'Çocukların aşı olması önemli''Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.'Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda daha ağır seyrediyor'Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211203/almanyada-asi-olmayanlara-yeni-kisitlamalar-getirildi-1051400872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104217/73/1042177310_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_27d84cbaceef19d5d56e2653392fbb7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk, genç, obez, pandemi, kronik hastalık, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor

10:52 06.12.2021
© AFP 2021 / MARTY MELVILLEYeni Zelanda-okul-öğrenci
Yeni Zelanda-okul-öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / MARTY MELVILLE
Abone ol
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor" dedi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli mücadele etkeni olarak öne çıkıyor. 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu söyledi ve "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.

'Çocukların aşı olması önemli'

'Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.

'Kronik rahatsızlığı olan çocuklarda daha ağır seyrediyor'

Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.
koronavirüs aşı - almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
DÜNYA
Almanya'da aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
3 Aralık, 07:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:08Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan
11:03Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı
10:54Mahkemeden '300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin' kararı
10:52Prof. Dr. Kurugöl: Kovid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
10:48İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
10:27Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
10:18Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması
10:18Credit Suisse: TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 'Faiz indirimi yapılmama olasılığı arttı' dedi
10:18Myanmar cuntasının Aung San Suu Çii hakkındaki 11 suçlamasının ilkinden 4 yıl hapis cezası çıktı
10:14Japon havayolu şirketinden ilginç Sevgililer Günü kampanyası
10:09MHP Ankara İl Başkanı'ndan Alparslan Türkeş Vakfı'na tehdit: Bu son uyarım, hesabını soracağız
09:53Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor
09:47Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, 3 maddeli formülü açıkladı
09:46Ahmet Hakan: Tüm kadınlara tanınan seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?
09:35Cem Küçük: AK Parti’nin ekonomi kurmayları ekranlara çıkmalı
09:26Selvi: Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor
09:24Yüzde 50'lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı
09:17Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
08:58Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
08:39Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı