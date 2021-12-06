https://tr.sputniknews.com/20211206/st-petersburgda-son-128-yilin-en-soguk-6-araliki-1051477176.html

St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü

St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün 128 yılın en soğuk 6 Aralık’ı oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -20.9 dereceye kadar düştü. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T11:42+0300

2021-12-06T11:42+0300

2021-12-06T11:42+0300

dünya

st. petersburg

rekor

hava

soğuk

sıcaklık

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Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bugün St. Petersburg’da en düşük hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Ülkenin kuzey başkentinde hava sıcaklığı -20.9 dereceye düştü” ifadeleri kullanıldı. Termometreler 1893’ün aynı gününde kaydedilenden 0.4 derece daha düşük bir hava sıcaklığını gösterdi. Leningrad bölgesinde ise gece saatlerinde hava -24 dereceye kadar düştü. Bugün St. Petersburg’da gün içinde havanın - 16, Leningrad bölgesinde ise - 12 ila 17 derece arasında olması, yarından itibaren ise soğuk havanın biraz daha etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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st. petersburg, rekor, hava, soğuk, sıcaklık