https://tr.sputniknews.com/20211207/atistirmalik-duskunu-sincap-alvin-rehabilitasyonunun-ardindan-dogaya-birakildi-1051535484.html

Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı

Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı

Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:53+0300

2021-12-07T17:53+0300

2021-12-07T17:53+0300

türkiye

kocaeli

sincap

rehabilitasyon merkezi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050989304_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d9803273ca4131fd2adfb4ec3912df5.jpg

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık'ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti.Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya olmuştu. Alvin ismi verilen sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmıştı.Aileden teslim alınan ve Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı.Sincap Alvin, 15 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından Enes Kılıç'ın ilk bulduğu yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211120/1050989320.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, sincap, rehabilitasyon merkezi