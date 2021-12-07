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Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı
Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı
Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:53+0300
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türkiye
kocaeli
sincap
rehabilitasyon merkezi
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık'ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti.Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya olmuştu. Alvin ismi verilen sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmıştı.Aileden teslim alınan ve Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı.Sincap Alvin, 15 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından Enes Kılıç'ın ilk bulduğu yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/1050989320.html
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kocaeli, sincap, rehabilitasyon merkezi

Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı

17:53 07.12.2021
© İHAYavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor
Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
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Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık'ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti.

Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya olmuştu. Alvin ismi verilen sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmıştı.
Aileden teslim alınan ve Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı.

Sincap Alvin, 15 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından Enes Kılıç'ın ilk bulduğu yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
MULTİMEDYA
Yavru sincabın sevimli halleri: Çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor
20 Kasım, 16:01
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