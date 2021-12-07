https://tr.sputniknews.com/20211207/ayasofyanin-kedisi-kilic-kayboldu-1051529939.html

Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu

Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu

Aysofya'nın kedisi Gli'nin ölümünün ardından camiye getirilen 'Kılıç' isimli kedi de ortadan kayboldu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:59+0300

2021-12-07T15:59+0300

2021-12-07T16:03+0300

türkiye

kedi

ayasofya

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Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, 7 Kasım'da hayatını kaybetmiş, 18 Agustos'ta ise camiye Kılıç isimli beyaz bir kedi getirilmişti. Ankara Pursaklar'dan getirilen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kılıç'ın bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Kılıç'tan 3 Aralık'tan beri haber alınamıyor. Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

https://tr.sputniknews.com/20201107/ayasofyanin-sembol-kedisi-gli-hayatini-kaybetti-1043181000.html

türkiye

ayasofya

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kedi, ayasofya