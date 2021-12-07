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Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
Aysofya'nın kedisi Gli'nin ölümünün ardından camiye getirilen 'Kılıç' isimli kedi de ortadan kayboldu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:59+0300
2021-12-07T15:59+0300
2021-12-07T16:03+0300
türkiye
kedi
ayasofya
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Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, 7 Kasım'da hayatını kaybetmiş, 18 Agustos'ta ise camiye Kılıç isimli beyaz bir kedi getirilmişti. Ankara Pursaklar'dan getirilen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kılıç'ın bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Kılıç'tan 3 Aralık'tan beri haber alınamıyor. Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20201107/ayasofyanin-sembol-kedisi-gli-hayatini-kaybetti-1043181000.html
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kedi, ayasofya
Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu 15:59 07.12.2021 (güncellendi: 16:03 07.12.2021)
Aysofya'nın kedisi Gli'nin ölümünün ardından camiye getirilen 'Kılıç' isimli kedi de ortadan kayboldu.
Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, 7 Kasım'da hayatını kaybetmiş, 18 Agustos'ta ise camiye Kılıç isimli beyaz bir kedi getirilmişti.
Ankara Pursaklar'dan getirilen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kılıç'ın bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Kılıç'tan 3 Aralık'tan beri haber alınamıyor.
Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.