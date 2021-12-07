Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ayasofyanin-kedisi-kilic-kayboldu-1051529939.html
Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
Aysofya'nın kedisi Gli'nin ölümünün ardından camiye getirilen 'Kılıç' isimli kedi de ortadan kayboldu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:59+0300
2021-12-07T16:03+0300
türkiye
kedi
ayasofya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051529884_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_902e69b5c2a9de656c92d4c901de1357.png
Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, 7 Kasım'da hayatını kaybetmiş, 18 Agustos'ta ise camiye Kılıç isimli beyaz bir kedi getirilmişti. Ankara Pursaklar'dan getirilen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kılıç'ın bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Kılıç'tan 3 Aralık'tan beri haber alınamıyor. Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20201107/ayasofyanin-sembol-kedisi-gli-hayatini-kaybetti-1043181000.html
türkiye
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051529884_59:0:526:350_1920x0_80_0_0_07a75dcf2be31b1efbde4fc244ab8684.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, ayasofya

Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu

15:59 07.12.2021 (güncellendi: 16:03 07.12.2021)
© Twitter Ayasofya kedisi Kılıç
Ayasofya kedisi Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Twitter
Abone ol
Aysofya'nın kedisi Gli'nin ölümünün ardından camiye getirilen 'Kılıç' isimli kedi de ortadan kayboldu.
Ayasofya'nın sembol kedisi Gli, 7 Kasım'da hayatını kaybetmiş, 18 Agustos'ta ise camiye Kılıç isimli beyaz bir kedi getirilmişti.
Ankara Pursaklar'dan getirilen ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kılıç'ın bir süredir kayıp olduğu öğrenildi. Kılıç'tan 3 Aralık'tan beri haber alınamıyor.
Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ayasofya caminin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
Gli - Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2020
YAŞAM
Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti
7 Kasım 2020, 22:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:26Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
16:24Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
16:21ABD'li koleksiyonerin çalıntı eserlerine el kondu: Anadolu kökenli 14 eser Türkiye'ye iade edilecek
16:12Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu
16:12NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı
16:06Kırım kıyıları yakınlarında ABD'ye ait keşif uçağı görüldü
16:00Usta daha dokunmadan tuğlalar toza döndü: 'Müteahhitin suçu yok, fabrikadan böyle geliyor'
15:59Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
15:58Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor
15:55Motorine 66 kuruş zam
15:50'Kara Cuma'da en çok temizlik ürünleri ve mama alışverişi yapıldı
15:49Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
15:45Siyasi ortaklıktan ekonomik ve askeri işbirliğine: Türkiye-Katar ilişkileri nasıl gelişti?
15:36Belediyenin yayın sistemine sızıp sabaha kadar İstiklal Marşı çaldılar
15:32'İkiz plakalı' taksiye 20 bin lira ceza
15:29Mahalle muhtarı olan eski sevgilisi tarafından tehdit edilen kadın: Kafama ve çeneme silahla vurdu
15:22Basra'da 4 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 günlük yas kararı
15:21Kasım'da ‘yaşlı otomobiller’ daha çok sattı
15:18CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı
15:12THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağı arıza nedeniyle iniş sırasında tehlike atlattı