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BAE'de cuma-cumartesi haftasonu tatili değişiyor
BAE'de cuma-cumartesi haftasonu tatili değişiyor
Haftasonu tatilini cuma-cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:28+0300
2021-12-07T11:44+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek. Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu. Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae)

BAE'de cuma-cumartesi haftasonu tatili değişiyor

11:28 07.12.2021 (güncellendi: 11:44 07.12.2021)
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Haftasonu tatilini cuma-cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe gidiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek.
Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu.
Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.
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