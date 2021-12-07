https://tr.sputniknews.com/20211207/bae-haftada-45-calisma-gunu-cuma-ogleden-sonradan-itibaren-25-tatil-gunune-geciyor-1051517647.html

BAE'de cuma-cumartesi haftasonu tatili değişiyor

BAE'de cuma-cumartesi haftasonu tatili değişiyor

Haftasonu tatilini cuma-cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:28+0300

2021-12-07T11:28+0300

2021-12-07T11:44+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek. Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu. Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birleşik arap emirlikleri (bae)