Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu personeline refah düzenlemesi yapılacağı açıklamasının ardından bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanlarına yönelik zam yapılacağını açıkladı.Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, "Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BTK işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu personeline refah düzenlemesi yapılacağı açıklamasının ardından bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanlarına yönelik zam yapılacağını açıkladı.
Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." açıklamasında bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" dedi.