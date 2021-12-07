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Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
© Twitter /Ekrem İmamoğlu (International)İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırladı
© Twitter /Ekrem İmamoğlu (International)
Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırladı.
Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26’nın ardından, İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.
Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26’nın ardından, İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.
Many thanks to UK Ambassador Dominick Chilcott for his visit today. In the wake of COP26, I was pleased to talk about Istanbul’s vision to build a fair, green and sustainable future for all. I enjoyed our exchange of views about possible avenues of cooperation @DChilcottFCDO pic.twitter.com/1K26zorjgb— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) December 7, 2021
Dominik Chilcott ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 ‘e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul’u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık” açıklamasında bulundu.
It was a pleasure to meet the Mayor of Istanbul @ekrem_imamoglu We had a fruitful talk on his participation at #COP26 and how we can cooperate further to tackle climate change and make Istanbul more green 🌳 pic.twitter.com/oNwNxdsiyb— Dominick Chilcott (@DChilcottFCDO) December 7, 2021