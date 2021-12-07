https://tr.sputniknews.com/20211207/birlesik-krallik-buyukelcisi-chilcott-ibb-baskani-imamoglunu-ziyaret-etti-1051540689.html

Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:40+0300

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türkiye

istanbul

birleşik krallık

ekrem imamoğlu

cop 26

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırladı. Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26’nın ardından, İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.Dominik Chilcott ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 ‘e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul’u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık” açıklamasında bulundu.

türkiye

istanbul

birleşik krallık

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istanbul, birleşik krallık, ekrem imamoğlu, cop 26