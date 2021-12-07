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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/bm-afganistanda-son-haftalarda-ulkeyi-terk-edenlerin-sayisi-artmaya-basladi-1051539814.html
BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı
BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı
Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T20:03+0300
2021-12-07T20:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
bm
afganistan
göçmen krizi
mülteci
afgan sığınmacı
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceği uyarısı yaptı.Grandi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Afganistan'daki durumun yeni mülteci krizine neden olabileceğine dikkati çekti.Afganistan'da 23 milyon kişinin aşırı derecede açlık seviyelerinde yaşadığını, barınma, temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu belirten Grandi, çatı 3.5 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden edilebileceğini ifade etti.Grandi, insani yardımlarla ekonominin kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Afganistan'da bu temel sorun karşısındaki yavaş ilerleyiş çok riskli." dedi.Ayrıca Grandi, "Son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların sayısında artış gördük. Devlet ve ekonomideki daha derin ve büyük bir patlamanın komşu ülkelere, hatta ötesine çok daha büyük kaçışı tetikleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210815/erdogan-pakistanla-savunma-sanayi-alanindaki-ortakligimizi--ilerletmek-konusunda-mutabikiz-1048045247.html
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bm, afganistan, göçmen krizi, mülteci, afgan sığınmacı

BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı

20:03 07.12.2021
© AAAfganistan'da Taliban dönemi | İran Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek
Afganistan'da Taliban dönemi | İran Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceği uyarısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceği uyarısı yaptı.
Grandi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Afganistan'daki durumun yeni mülteci krizine neden olabileceğine dikkati çekti.
Afganistan'da 23 milyon kişinin aşırı derecede açlık seviyelerinde yaşadığını, barınma, temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu belirten Grandi, çatı 3.5 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden edilebileceğini ifade etti.
Grandi, insani yardımlarla ekonominin kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Afganistan'da bu temel sorun karşısındaki yavaş ilerleyiş çok riskli." dedi.
Ayrıca Grandi, "Son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların sayısında artış gördük. Devlet ve ekonomideki daha derin ve büyük bir patlamanın komşu ülkelere, hatta ötesine çok daha büyük kaçışı tetikleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
TÜRKİYE
Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız
15 Ağustos, 15:06
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