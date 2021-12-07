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Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 230. mücadelesine çıkacak. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:53+0300
2021-12-07T22:53+0300
spor
beşiktaş
dortmund
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.Henüz galibiyeti ve puanı yokBu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta 4 eksikSiyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da karşılaşmada görev yapamayacak.Beşiktaş'ın ilk 11'iErsin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi
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beşiktaş, dortmund

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

22:53 07.12.2021
© AABeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 230. mücadelesine çıkacak.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.
Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi
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