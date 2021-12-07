Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/bosanma-asamasinda-oldugu-kadinin-evini-silahla-basan-adam-tutuklandi-1051542717.html
Boşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı
Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve bir jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz tutuklandı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:03+0300
2021-12-07T22:09+0300
türkiye
kadına şiddet
hapis
koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051542578_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_803a1292f445b540d5b9590b08650ab7.jpg
Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki Hacer Solmaz'ın babasının evine silahlı saldırı düzenledi. Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051542578_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9aa7485b9a49c89464f1cc625eacdf3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, hapis, koca

Boşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı

22:03 07.12.2021 (güncellendi: 22:09 07.12.2021)
© İHABoşanma aşamasındaki eşinin baba evini silahla basan adam tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşinin baba evini silahla basan adam tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
Abone ol
Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve bir jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz tutuklandı.
Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki Hacer Solmaz'ın babasının evine silahlı saldırı düzenledi.
Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:37Slovakya, 3. doz aşı yaptıran 60 yaş üzerine 300 euro verecek
22:25TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar
22:23Bakan Gül: Kadınlara şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz
22:11Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı
22:09Rusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
22:04Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın
22:03Boşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı
22:00ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar
21:16'Yerli ve milli yatırımcılar'dan Erdoğan'a açık mektup: YEKDEM sürelerini uzatın
21:11MHP'li Akçay: Milli çıkarlarımıza sahip çıkmanın bedelini suni döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar
21:06Destici: Kılıçdaroğlu heyecan yaptı, art niyet olmadığını düşünüyorum
20:57Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti
20:54Berlin’den UNESCO’ya tekno müzik başvurusu: Kültür mirası olsun
20:40Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
20:38Bakan Dönmez: Elektriği az kullanan az fatura ödeyecek
20:20Aydın'da alkollü sürücüyü tokatlayan güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlatıldı
20:19WSJ: Savunma füzeleri tükenen Suudi Arabistan ikmal talep ediyor
20:15İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti
20:03BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı
19:56Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı