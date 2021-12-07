Boşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı

Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki Hacer Solmaz'ın babasının evine silahlı saldırı düzenledi. Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.
Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve bir jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz tutuklandı.
Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz,boşanma aşamasındaki Hacer Solmaz'ın babasının evine silahlı saldırı düzenledi.
Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.