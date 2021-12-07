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https://tr.sputniknews.com/20211207/bugday-uretim-maliyetleri-yukseldi-gelecek-yil-5-6-tlnin-altina-ekmek-uretmek-mumkun-olmayacak-1051513391.html
Buğday üretim maliyetleri yükseldi: 'Gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak'
Buğday üretim maliyetleri yükseldi: 'Gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak'
Dolardaki artışla tarımdaki girdi maliyetleri katlanıyor. Bir ay önce 4.45 TL olan 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 5.8 TL’ye çıktı. Ziraat mühendisi Faik... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T08:09+0300
2021-12-07T08:08+0300
ekonomi
ekmek
zam
buğday
üretim
çiftçi
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Tarımsal üretimde birinci sırada yer alan gübredeki artışın yüzde 600-700’lere ulaştığını belirten Toy, bu nedenle de önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında “fahiş” artış olacağını kaydetti. Toy, şuna vurgu yaptı:'Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım'“Tohum bu zamla toprağa ekildi. Ürün gelecek yıl çıkacak. Bu kadar yüksek girdi maliyetiyle çıkacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olmasını beklemenin akıl ve mantıkta yeri yoktur. Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım. Üretim maliyetleri düşürülmeden halkın temel gıdası ekmeğin fiyatı düşürülemez. Fiyatlar biraz daha yükselirse buğdayın maliyeti 6 TL’nin üzerine çıkacak.”'Düşük fiyat açıklarsanız çiftçinin malı kelepir hale gelir; sanayicinin ve tüccarın eline düşer'Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 62 ilde kuraklık olduğunu, 5-6 milyon ton rekolte kaybı yaşanacağını söyleyen Toy, buna karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK ve TMO ve sanayicinin ağız birliği yapmışçasına rekolte kaybını 1 milyon ton olarak duyurduğuna, bu nedenle buğday ve arpa fiyatlarının düşük açıklandığına işaret etti. Çiftçinin yüzde 70’inin zararına buğdayını satmak zorunda kaldığını kaydeden Toy, “Düşük fiyat açıklarsanız çiftçinin malı kelepir hale gelir. Sanayicinin ve tüccarın eline düşer” dedi. Toy ayrıca, açıklanan fiyatın çok üstünde bir rakamla buğday ithal edildiğini de ifade etti.
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ekmek, zam, buğday, üretim, çiftçi

Buğday üretim maliyetleri yükseldi: 'Gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak'

08:09 07.12.2021
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
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Dolardaki artışla tarımdaki girdi maliyetleri katlanıyor. Bir ay önce 4.45 TL olan 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 5.8 TL’ye çıktı. Ziraat mühendisi Faik Toy, “Bu maliyetlerle gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak” dedi.
Tarımsal üretimde birinci sırada yer alan gübredeki artışın yüzde 600-700’lere ulaştığını belirten Toy, bu nedenle de önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında “fahiş” artış olacağını kaydetti. Toy, şuna vurgu yaptı:

'Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım'

“Tohum bu zamla toprağa ekildi. Ürün gelecek yıl çıkacak. Bu kadar yüksek girdi maliyetiyle çıkacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olmasını beklemenin akıl ve mantıkta yeri yoktur. Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım. Üretim maliyetleri düşürülmeden halkın temel gıdası ekmeğin fiyatı düşürülemez. Fiyatlar biraz daha yükselirse buğdayın maliyeti 6 TL’nin üzerine çıkacak.”

'Düşük fiyat açıklarsanız çiftçinin malı kelepir hale gelir; sanayicinin ve tüccarın eline düşer'

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 62 ilde kuraklık olduğunu, 5-6 milyon ton rekolte kaybı yaşanacağını söyleyen Toy, buna karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK ve TMO ve sanayicinin ağız birliği yapmışçasına rekolte kaybını 1 milyon ton olarak duyurduğuna, bu nedenle buğday ve arpa fiyatlarının düşük açıklandığına işaret etti. Çiftçinin yüzde 70’inin zararına buğdayını satmak zorunda kaldığını kaydeden
Toy, “Düşük fiyat açıklarsanız çiftçinin malı kelepir hale gelir. Sanayicinin ve tüccarın eline düşer” dedi. Toy ayrıca, açıklanan fiyatın çok üstünde bir rakamla buğday ithal edildiğini de ifade etti.
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