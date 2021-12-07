Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/fatih-altayli-dogu-perincekten-ozur-diliyorum-1051545187.html
Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum
Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinlileştiremez. Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T23:33+0300
2021-12-07T23:34+0300
türkiye
doğu perinçek
fatih altaylı
özür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg
Altaylı bugünkü yazasında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten özür dilediğini ifade etti."Yılların Maocusu, Çincisi Doğu Perinçek birkaç yıl önce AK Parti iktidarına yanladığı zaman şaşırmıştım. Sonrasında Doğu Perinçek bildik üslubu ile “Hükümeti ben yönetiyorum, AK Parti benim peşime takıldı. Ben politika değiştirmedim, onlar benim politikama geldiler. Türkiye artık Vatan Partisi çizgisindedir” demeye başladığında ise gerçekten çok gülmüş, Doğu Perinçek’in kendini ve fikirlerini ciddiye alma özgüvenine de mütebessim bir saygı duymuştum" diyen Altaylı, yanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:"Doğu Perinçek doğru söylüyormuş.AK Parti yönetimi gerçekten Doğu Perinçek çizgisine gelmiş.Hatta aşmış.Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinleştiremez.Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi söyleyemezdi.Sayın Perinçek’ten özür diliyorum.Haklı imiş.Doğru söylüyormuş."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_116:0:716:450_1920x0_80_0_0_a95fc1c37c51814bce23ccb1863d9538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu perinçek, fatih altaylı, özür

Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum

23:33 07.12.2021 (güncellendi: 23:34 07.12.2021)
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Flickr
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinlileştiremez. Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi söyleyemezdi.Sayın Perinçek’ten özür diliyorum" dedi.
Altaylı bugünkü yazasında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten özür dilediğini ifade etti.
"Yılların Maocusu, Çincisi Doğu Perinçek birkaç yıl önce AK Parti iktidarına yanladığı zaman şaşırmıştım. Sonrasında Doğu Perinçek bildik üslubu ile “Hükümeti ben yönetiyorum, AK Parti benim peşime takıldı. Ben politika değiştirmedim, onlar benim politikama geldiler. Türkiye artık Vatan Partisi çizgisindedir” demeye başladığında ise gerçekten çok gülmüş, Doğu Perinçek’in kendini ve fikirlerini ciddiye alma özgüvenine de mütebessim bir saygı duymuştum" diyen Altaylı, yanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Doğu Perinçek doğru söylüyormuş.
AK Parti yönetimi gerçekten Doğu Perinçek çizgisine gelmiş.
Hatta aşmış.
Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinleştiremez.
Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi söyleyemezdi.
Sayın Perinçek’ten özür diliyorum.
Haklı imiş.
Doğru söylüyormuş."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:07Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
00:02Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
00:02İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'
00:01Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı
DünKremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
DünFatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum
DünFenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Su: Kızlarımız istediğimiz oyun kalitesini gösterdi
DünBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız
DünMarmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı
DünASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı
DünBorussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
DünABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
DünTaliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: Gelin, ülkemizde yatırım yapın
DünSlovakya, 3. doz aşı yaptıran 60 yaş üzerine 300 euro verecek
DünTBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar
DünBakan Gül: Kadınlara şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz
DünGalatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı
DünRusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
DünYıldırım düşen caminin minaresinde yangın
DünBoşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı