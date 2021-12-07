https://tr.sputniknews.com/20211207/fatih-altayli-dogu-perincekten-ozur-diliyorum-1051545187.html

Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum

Fatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinlileştiremez. Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

doğu perinçek

fatih altaylı

özür

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Altaylı bugünkü yazasında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten özür dilediğini ifade etti."Yılların Maocusu, Çincisi Doğu Perinçek birkaç yıl önce AK Parti iktidarına yanladığı zaman şaşırmıştım. Sonrasında Doğu Perinçek bildik üslubu ile “Hükümeti ben yönetiyorum, AK Parti benim peşime takıldı. Ben politika değiştirmedim, onlar benim politikama geldiler. Türkiye artık Vatan Partisi çizgisindedir” demeye başladığında ise gerçekten çok gülmüş, Doğu Perinçek’in kendini ve fikirlerini ciddiye alma özgüvenine de mütebessim bir saygı duymuştum" diyen Altaylı, yanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:"Doğu Perinçek doğru söylüyormuş.AK Parti yönetimi gerçekten Doğu Perinçek çizgisine gelmiş.Hatta aşmış.Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinleştiremez.Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi söyleyemezdi.Sayın Perinçek’ten özür diliyorum.Haklı imiş.Doğru söylüyormuş."

türkiye

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doğu perinçek, fatih altaylı, özür