Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Paris'te yakalandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığı belirtilen 1 şüpheli, Fransa'daki Charles de Gaulle Havaalanı'nda yakalandı.Reuters haber ajansının Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi, Paris'ten Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındı.Habere göre Fransız RTL medyası, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yakalandığını belirtti.Uteybi'nin gerçek adı ve pasaportuyla seyahat ettiği belirtilen haberde, yetkililerin kimliğinden emin olmak için kontrollere devam ettiği ifade edildi. Interpol, Uteybi için Türkiye'nin talebi üzerine tutuklama talebi çıkarmıştı. Bir kaynak, şüphelinin Fransa'nın da arananlar listesinde olduğu belirtti.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı belirlenmişti.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Paris'te yakalandığı açıklandı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığı belirtilen 1 şüpheli, Fransa'daki Charles de Gaulle Havaalanı'nda yakalandı.
Reuters haber ajansının Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi, Paris'ten Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındı.
Habere göre Fransız RTL medyası, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Charles de Gaulle Havalimanı'nda yakalandığını belirtti.
Uteybi'nin gerçek adı ve pasaportuyla seyahat ettiği belirtilen haberde, yetkililerin kimliğinden emin olmak için kontrollere devam ettiği ifade edildi. Interpol, Uteybi için Türkiye'nin talebi üzerine tutuklama talebi çıkarmıştı. Bir kaynak, şüphelinin Fransa'nın da arananlar listesinde olduğu belirtti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı belirlenmişti.