https://tr.sputniknews.com/20211207/hazine-iki-tahvilde-33-milyar-tl-borclandi-1051534065.html

Hazine iki tahvilde 3.3 milyar TL borçlandı

Hazine iki tahvilde 3.3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışla birlikte toplam 3,3 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:23+0300

2021-12-07T17:23+0300

2021-12-07T17:23+0300

ekonomi

tl

dolar

tahvil

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine

hazine ve maliye bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104147/14/1041471413_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c2dd900a3a35496c470a3c955a7ad37a.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayı iç borçlanma programına iki tahville başladı.Hazine iki tahvil ihalesinde toplam 1.03 milyar liralık satış yaptı. 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 1.29 milyar liralık teklife karşılık 587 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. İhalede bileşik faiz yüzde 22.70 oldu.7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında 1.13 milyar liralık teklife karşılık 445.8 milyon liralık satış yapıldı. Bu ihalede ise dönemsel faiz yüzde 10 olarak kaydedildi.İhale öncesi 2.25 milyar TL satış yapıldıHazine ve Maliye Bakanlığı beş yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 8.45 kupon ödemeli devlet tahvilinde kamuya 150 milyon TL, piyasa yapıcılara 500 milyon TL satış yaptı. Bu tahvilde piyasa yapıcılardan 850 milyon TL teklif geldi.Yedi yıl vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilde kamuya 1.1 milyar TL, piyasa yapıcılara ise 500 milyon TL satış yapıldı. Piyasa yapıcılar bu tahvile 855 milyon TL teklif verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211123/hazine-iki-tahvilde-45-milyar-tl-borclandi-1051070083.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, dolar, tahvil, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, hazine ve maliye bakanı