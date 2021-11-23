https://tr.sputniknews.com/20211123/hazine-iki-tahvilde-45-milyar-tl-borclandi-1051070083.html

Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı

Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla birlikte 4,53 milyar TL borçlanma... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:37+0300

2021-11-23T15:37+0300

2021-11-23T15:37+0300

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hazine ve maliye bakanlığı

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine, Kasım ayı borçlanma programına iki tahville devam etti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 8.60 sabit kupon ödemeli tahvilde 619.3 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 20.77 oldu. 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracında ise 510.2 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9.86 olduHazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 8,60 sabit kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları öncesinde toplam 3 milyar liralık satış yaptı. Hazine 2 yıl vadeli tahvil ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 1.52 milyar liralık teklife karşılık, 425 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde kamudan gelen 575 milyon liralık tekliflerin tamamı karşılandı. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 1.62 milyar liralık teklife karşılık, 400 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde kamudan gelen 2 milyar liralık tekliflerin tamamı karşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/hazine-ve-maliye-bakanligi-doviz-burolari-tebligi-serbest-piyasaya-mudahale-degil-1050919187.html

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dolar, ekonomi, borç, hazine ve maliye bakanlığı