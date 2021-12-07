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Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, 2022 Avustralya Açık'a katılmayacak
Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, 2022 Avustralya Açık'a katılmayacak
2019 ABD Açık şampiyonu Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, hazır olmadığı gerekçesiyle sezonun ilk grand slam turnuvası 2022 Avustralya Açık'a katılmayacağını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T03:29+0300
2021-12-07T03:29+0300
spor
tenis
turnuva
 bianca andreescu
2022 avustralya açık
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Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sezonun ilk grand slam turnuvası 2022 Avustralya Açık'a katılmayacağını duyurdu.Twitter hesabından kararının gerekçesini anlatan 21 yaşındaki tenisçi, "Benim için son iki yıl, farklı nedenlerle çok zorlu geçti. Bu yıl, Kovid'e yakalanmamın ardından uzun haftalar karantina altında kaldım. Kovid-19, sağlık durumumu zihinsel ve fiziksel yönlerden oldukça bozdu. Beni çok etkileyen başka bir olay ise anneannemin koronavirüs nedeniyle haftalarca yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermesi oldu. Günlerin çoğunda, antrenmanlara veya maçlara kendimi veremedim" ifadelerini kullandı.Yaşadığı zihinsel ve fiziksel yorgunluğun devam ettiğini vurgulayan Andreescu, "Yenilenmek, iyileşmek ve olgunlaşmak için kendime fazladan zaman vermem gerekiyor. Bir süre boyunca hayır işleri yaparak kariyerimden uzaklaşmak istiyorum. Tenise, çok daha güçlü bir ruh haliyle dönmeyi hedefliyorum" dedi.2019 ABD Açık'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselen Bianca Andreescu, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle 2020 yılında maça çıkamamıştı. Kanadalı tenisçi, bu yıl ise eski formunu yakalamakta zorlanmıştı.Avustralya Açık, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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tenis, turnuva,  bianca andreescu, 2022 avustralya açık

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, 2022 Avustralya Açık'a katılmayacak

03:29 07.12.2021
© REUTERS / Robert DeutschBianca Andreescu
Bianca Andreescu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Robert Deutsch
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2019 ABD Açık şampiyonu Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, hazır olmadığı gerekçesiyle sezonun ilk grand slam turnuvası 2022 Avustralya Açık'a katılmayacağını açıkladı.
Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sezonun ilk grand slam turnuvası 2022 Avustralya Açık'a katılmayacağını duyurdu.
Twitter hesabından kararının gerekçesini anlatan 21 yaşındaki tenisçi, "Benim için son iki yıl, farklı nedenlerle çok zorlu geçti. Bu yıl, Kovid'e yakalanmamın ardından uzun haftalar karantina altında kaldım. Kovid-19, sağlık durumumu zihinsel ve fiziksel yönlerden oldukça bozdu. Beni çok etkileyen başka bir olay ise anneannemin koronavirüs nedeniyle haftalarca yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermesi oldu. Günlerin çoğunda, antrenmanlara veya maçlara kendimi veremedim" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı zihinsel ve fiziksel yorgunluğun devam ettiğini vurgulayan Andreescu, "Yenilenmek, iyileşmek ve olgunlaşmak için kendime fazladan zaman vermem gerekiyor. Bir süre boyunca hayır işleri yaparak kariyerimden uzaklaşmak istiyorum. Tenise, çok daha güçlü bir ruh haliyle dönmeyi hedefliyorum" dedi.
2019 ABD Açık'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselen Bianca Andreescu, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle 2020 yılında maça çıkamamıştı. Kanadalı tenisçi, bu yıl ise eski formunu yakalamakta zorlanmıştı.
Avustralya Açık, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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