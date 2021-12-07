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https://tr.sputniknews.com/20211207/kasimda-yasli-otomobiller-daha-cok-satti-1051528216.html
Kasım'da ‘yaşlı otomobiller’ daha çok sattı
Kasım'da ‘yaşlı otomobiller’ daha çok sattı
Sıfır otomobillerin fiyatları arz sorunu nedeniyle katlanarak artarken, ikinci el araç satın almak isteyenler artık daha yaşlı otomobillere yöneliyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:21+0300
2021-12-07T15:21+0300
ekonomi
araba
otomobil
araç
pazar
yaşlı
satış
yerli otomobil
ikinci el
ikinci el araba satıcısı
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Tedarik zincirindeki sorunlar ve döviz kurunun rekor seviyede artması nedeniyle piyasada sıfır araç bulmak zorlaştı. İkinci el otomobile yönelenler de artan fiyatlar karşısında yaşı büyük araçları satın almaya başladı.sahibinden.com verilerinden hazırlanan ‘sahibindex Kasım Vasıta raporu’na göre, kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı, ekim ayına göre yüzde 12,6 arttı.Yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış görüldü.En çok hangi modelin ilanı var?Renault-Clio, en fazla ilanı bulunan marka-model olurken, Renault-Megane ikinci sırada yer aldı. Volkswagen Passat, ve Opel Astra’nın ardından Ford-Focus beşinci sırada kendine yer buldu.En çok ilanı verilen arazi/SUV &amp; pick-up markası değişmedi, lider Nissan oldu. Nissan’ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti.Kasım ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31’i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 19.4’ü, 50 bin 1-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.Araçlar, en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 17 saniye olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ikinci-el-otomobil-pazarinda-durum-korkudan-araba-satamiyorum-bu-araclara-bir-care-bulun-1051485838.html
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araba, otomobil, araç, pazar, yaşlı, satış, yerli otomobil, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, kasım

Kasım'da ‘yaşlı otomobiller’ daha çok sattı

15:21 07.12.2021
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKINİkinci el araba
İkinci el araba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
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Sıfır otomobillerin fiyatları arz sorunu nedeniyle katlanarak artarken, ikinci el araç satın almak isteyenler artık daha yaşlı otomobillere yöneliyor.
Tedarik zincirindeki sorunlar ve döviz kurunun rekor seviyede artması nedeniyle piyasada sıfır araç bulmak zorlaştı. İkinci el otomobile yönelenler de artan fiyatlar karşısında yaşı büyük araçları satın almaya başladı.
sahibinden.com verilerinden hazırlanan ‘sahibindex Kasım Vasıta raporu’na göre, kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı, ekim ayına göre yüzde 12,6 arttı.
Yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış görüldü.

En çok hangi modelin ilanı var?

Renault-Clio, en fazla ilanı bulunan marka-model olurken, Renault-Megane ikinci sırada yer aldı. Volkswagen Passat, ve Opel Astra’nın ardından Ford-Focus beşinci sırada kendine yer buldu.
En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası değişmedi, lider Nissan oldu. Nissan’ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti.
Kasım ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.
Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31’i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 19.4’ü, 50 bin 1-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
Araçlar, en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 17 saniye olarak belirlendi.
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
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