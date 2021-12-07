https://tr.sputniknews.com/20211207/kestane-balinin-diyarindan-selam-gondermisti-fehmi-pazarli-medeni-kanunun-degismesini-istiyor-1051531745.html

'Kestane balının diyarından' selam göndermişti: Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyor

'Kestane balının diyarından' selam göndermişti: Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyor

Televizyon programında eşinin iddialarına karşı ‘Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar’ sözüyle sosyal medyaya damga vuran Fehmi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T16:37+0300

2021-12-07T16:37+0300

2021-12-07T16:47+0300

medeni kanun

türkiye

bal

esra erol

nafaka

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ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da eşi Gülay Pazarlı'nın iddialarına yanıt verirken, cümlelerine 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar' sözleriyle başlayan Fehmi Pazarlı, Snob Magazin’den gazeteci Arif Hür'e konuştu.‘Türkiye'deki nafaka olayı tam bir saçmalık’Yaşananların ardından yeni açıklamalarda bulunan Pazarlı, "Türkiye'deki bu nafaka olayı tam bir saçmalık. Bazı kadınlar, boşandıkları takdirde alacakları tazminat ve nafakaları düşünerek kocalarına karşı ilgisiz kalıyorlar" dedi.Açıklamalarını sürdüren Pazarlı, "Medeni Kanun zaten baştan aşağı saçmalıklarla dolu. O yüzden değişmeli. Bana kalırsa bugünkü Medeni Kanun ve TV'lerde ekrana gelen bazı programlar yuvaların dağılmasına ve maalesef cinayetlere sebep olabiliyor" diyerek üstü kapalı bir şekilde Esra Erol'a göndermede bulundu.Sözlerini sürdüren Pazarlı, "Günümüzde eşler arasında ilgi ve alaka neredeyse tükendi. Sevgi ve saygı da kalmadı" dedi.Ne olmuştu?Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için, eşi Fehmi Pazarlı canlı bağlantıya alınmıştı.Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslenmişti:Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlamıştı.Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211203/kestane-balinin-diyari-zonguldaktan-tum-dunyaya-selamlar-diyen-fehmi-pazarli-aslinda-duygusalim-1051424558.html

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medeni kanun, bal, esra erol, nafaka