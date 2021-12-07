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https://tr.sputniknews.com/20211207/konyaalti-sahilinde-denizin-rengi-kahverengiye-dondu-1051534846.html
Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:38+0300
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konyaaltı
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Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına Antalya'da zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü. Sahilde fotoğraf çeken Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış” dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyada-firtina-etkisini-artirdi-dev-dalgalar-olustu-agaclar-devrildi-1051523269.html
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antalya, kum, konyaaltı, deniz

Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü

17:38 07.12.2021 (güncellendi: 17:55 07.12.2021)
© İHAKonyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
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Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına Antalya'da zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.
Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü. Sahilde fotoğraf çeken Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı.
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
13:36
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