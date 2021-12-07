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https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051512587.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, yurdun orta ve batı bölgelerinde kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel ve ulaşımda... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T07:26+0300
2021-12-07T07:25+0300
yaşam
hava durumu
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
uyarı
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava raporlarını yayınladı.Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışların, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Rüzgar ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Marmara ve Ege'de sıcaklık azalıyorMarmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Vatandaşlara uyarıYağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Vatandaşlara bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.
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hava durumu, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

07:26 07.12.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, yurdun orta ve batı bölgelerinde kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava raporlarını yayınladı.
Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgar ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de sıcaklık azalıyor

Marmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.
Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Vatandaşlara bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.
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