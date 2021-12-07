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https://tr.sputniknews.com/20211207/midyat-kaymakamindan-ayakkabi-boyaciligi-yaparak-ailesine-bakan-kadina-boya-sandigi-hediyesi-1051520839.html
Midyat Kaymakamı'ndan ayakkabı boyacılığı yaparak ailesine bakan kadına boya sandığı hediyesi
Midyat Kaymakamı'ndan ayakkabı boyacılığı yaparak ailesine bakan kadına boya sandığı hediyesi
Mardin'in Midyat ilçesinde, Kaymakam Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve eşi ile çocuklarına bakan Süreyya E.'ye plaket... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:46+0300
2021-12-07T13:06+0300
kaymakam
türkiye
ayakkabı
midyat
boya
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Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan kadına boya kutusu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepki çekti.Mardin'in Midyat ilçesinde, yatağa bağlı eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından kaymakamlığa çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı. Kaymakam tarafından Süreyya E.'ye bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve bir plaket verildi.Sözcü'nün aktardığına göre Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 'hediye' olarak boya sandığı verildiği de görüldü.Paylaşımda "Helal lokma peşinde. Midyat Dörtyol'da ailesinin geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakmaya çalışan 36 yaşındaki Süreyya E.'nin ihtiyaçları Kaymakamımız Ahmet SOLMAZ tarafından giderildikten sonra kendisine boya sandığı da hediye edildi" denildi.Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kaymakamlığa ait sanal medya hesapları ile Midyat yerelinde yayın yapan yerel medya fotoğraf ve haberleri kaldırdı.
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kaymakam, ayakkabı, midyat, boya, kutu

Midyat Kaymakamı'ndan ayakkabı boyacılığı yaparak ailesine bakan kadına boya sandığı hediyesi

12:46 07.12.2021 (güncellendi: 13:06 07.12.2021)
© midyat.gov.trMidyat Kaymakamı Ahmet Solmaz
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© midyat.gov.tr
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Kaymakam Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve eşi ile çocuklarına bakan Süreyya E.'ye plaket ve ayakkabı boyası kutusu hediye etti. Kaymakamlığın sayfasında paylaşılan fotoğraf, tepkiler üzerine kaldırıldı.
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan kadına boya kutusu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepki çekti.
Mardin'in Midyat ilçesinde, yatağa bağlı eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından kaymakamlığa çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı. Kaymakam tarafından Süreyya E.'ye bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve bir plaket verildi.
Sözcü'nün aktardığına göre Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 'hediye' olarak boya sandığı verildiği de görüldü.
© Twitter Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken paylaştığı fotoğraf
Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken paylaştığı fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken paylaştığı fotoğraf
© Twitter
Paylaşımda "Helal lokma peşinde. Midyat Dörtyol'da ailesinin geçimini sağlamak için ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakmaya çalışan 36 yaşındaki Süreyya E.'nin ihtiyaçları Kaymakamımız Ahmet SOLMAZ tarafından giderildikten sonra kendisine boya sandığı da hediye edildi" denildi.
Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kaymakamlığa ait sanal medya hesapları ile Midyat yerelinde yayın yapan yerel medya fotoğraf ve haberleri kaldırdı.
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