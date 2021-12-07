https://tr.sputniknews.com/20211207/motosikletlinin-uzerine-suren-kamyon-surucusunun-cezasi-belli-oldu-1051526209.html

Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu

Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu

Ankara'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan sürücü, 'kasten öldürmeye teşebbüs'... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T14:37+0300

2021-12-07T14:37+0300

2021-12-07T14:37+0300

türkiye

motor

küfür etmek

hapis cezası

kaza

hapis istemi

şikayet

kasten öldürmeye teşebbüs

kamyon

hapis

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5 Ağustos'ta Kahramankazan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda; kamyon sürücüsü Tarık Tosun, seyir halindeyken yol vermeme yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine aracını sürdü. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilip parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyada yer aldı.Sosyal medyada tepki çeken kamyon sürücüsü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Tosun'un, motosiklet sürücüsü Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi. Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.'Böyle olduğu için üzgünüm, özür diliyorum'Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Tarık Tosun, karar duruşmasında hazır bulundu. Tosun, "Tali yoldan çıkan TIR'ı sollamak için yolun sol şeridine geçerken aynaya baktığımda motosikleti gördüm; elini kaldırmış bir şeyler söylüyordu. TIR'ı sollayıp yolun sağına geçtiğimde mağdur aracın sol tarafına geldi ve 'Nasıl, yolu güzel yapmışlar mı, niye sağdan gitmiyorsun' dedi. Ben de 'yürü git, akşam akşam başıma bela açma' dedim. Mağdur benim sol tarafımdan motosikletiyle gidiyordu, söylediğim söze sinirlendi ve küfür etti. Camdan tartışırken önümdeki araçla mesafeyi ayarlayamadım, öndeki aracı sollamak isterken aracın kör noktasına geldi ve çarpmışım. Öldürme kastım yoktu, üzerine sürmedim. 20-30 metre gittiğimde aynadan gördüm, ilerideki kavşaktan dönüp geldim. Böyle olduğu için üzgünüm, müştekiden özür diliyorum" dedi.'Sanıktan şikayetçi değilim'Burak Karaağaç ise, olayı tam hatırlamadığını ancak olay anında sanıkla karşılıklı küfürleştiklerini söyleyerek, "Küfürleşmeden sonra galiba ben kamyonun kör noktasında kaldım, üzerime sürdüğünü farketmedim ve sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu. Karaağaç, mahkeme heyetinin önceki ifadesini hatırlatması üzerine olayın şokuyla öyle ifade verdiğini ve şimdiki ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığa 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesini talep ederek, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.Duruşmada kaza anına ilişkin görüntüler de izlenerek, tutanağa geçirildi. Mahkeme heyeti, müştekinin şikayetini geri çekmesi nedeniyle Tarık Tosun'a 'kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210331/ev-ve-kamyonuna-haciz-gelince-banka-subesine-ayran-ve-yumurta-atti-1044159506.html

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