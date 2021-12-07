https://tr.sputniknews.com/20211207/myanmarin-devrik-lideri-suu-ciiye-verilen-hapis-cezasinda-indirim-1051513824.html

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye verilen hapis cezasında indirim

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye verilen hapis cezasında indirim

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'ye Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 4 yıllık hapis cezası 2 yıla... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T09:27+0300

2021-12-07T09:27+0300

2021-12-07T09:30+0300

dünya

myanmar

mahkeme

aung san suu çii

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Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) lideri Aung San Suu Çii'nin yargılandığı ve dün karar duruşması yapılan davada verilen cezada değişiklik yapıldı. Geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Suu Çii'nin cezası 2 yıla indirildi. Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Çii ve Hükümet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtildi. Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ve şu an olduğu gibi ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/aung-san-suu-ciiye-hakkindaki-11-suclamanin-ilkinden-4-yil-hapis-cezasi-1051475233.html

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