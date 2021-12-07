https://tr.sputniknews.com/20211207/prof-dr-teoman-durali-hayatini-kaybetti-1051506422.html

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T00:09+0300

2021-12-07T00:09+0300

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türkiye

trt

teoman duralı

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Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum" ifadeleriyle duyurdu.Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.Kalın: Mekanı cennet, makamı âli olsunCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:İletişim Başkanı Altun: Acımız büyükİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" ifadelerini kullandı.Çelik: Fikir namusunun abidelerindendiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaştığı başsağlığı mesajında ise şunları yazdı:Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.Teoman Duralı kimdir?Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu. Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Duralı, felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eser yazdı.Ülkemizde felsefe denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, 16 üniversitede ders vererek Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi yetiştiren Prof. Dr. Teoman Duralı; en son 38. sayısı yayınlanan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, kitapları ve makaleleriyle de Türkiye’de felsefenin merkezi bir yer edinmesinde önemli bir role sahip. Günümüz küresel medeniyetini sistematik ve felsefi açıdan çözümleyip yorumlayarak Türk entelektüel kamuoyunun konuyla ilgili perspektifini zenginleştiren Prof. Duralı, uluslararası felsefe camiasında da Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.1977 yılında doktorasını tamamlayan, 1978 yılında NATO bursu ile Paris’te biyoteknoloji seminerlerine katılan; Mayıs 1982’de Yardımcı Doçent, Ekim 1982’de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tez ile Doçent ve 1985’te ABD Penn State University’de tamamladığı “Kant’ın A Priori Bilgi İstidâtı” adlı çalışmasının ardından 1988’de mezun olduğu bölümde Profesör olan Teoman Duralı, halen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde derslerine ve akademik çalışmalarına devam ediyor.

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