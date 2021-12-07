TBB Başkanı Sağkan: Çok ciddi bir baskı unsuru olacağız

Çok sayıda baro, çoklu baroya karşı demokratik haklarını kullanıp bir tepki gösterdiler. Listemizi belirlerken de 22 Haziran ruhunu yansıtan bir çalışma gerçekleştirmeye çalıştık. Ben listeleri kendim belirlemedim. Örneğin Akdeniz Bölgesi kendi içerisinde bir çalışma yaptı. Diğer bölgeler de öyle. Çok sayıda baro, çoklu baroya karşı demokratik haklarını kullanıp bir tepki gösterdiler. Listemizi belirlerken de 22 Haziran ruhunu yansıtan bir çalışma gerçekleştirmeye çalıştık. Ben listeleri kendim belirlemedim. Örneğin Akdeniz Bölgesi kendi içerisinde bir çalışma yaptı. Diğer bölgeler de öyle.

Öte yandan bölgeler çalışmalarını yaparken, kadın ve erkek adayların sayısıyla ilgili bir kıstas gerçekleştirilmedi. Bu konudaki eleştirileri haklı buluyorum. Öte yandan bölgeler çalışmalarını yaparken, kadın ve erkek adayların sayısıyla ilgili bir kıstas gerçekleştirilmedi. Bu konudaki eleştirileri haklı buluyorum.

Biz bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Birincil önceliğimiz mesleğin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek olacak. Ayrıca Türkiye'de son 8 yılda hukuk fakültesi oranı yüzde 25 oranında attı. 90 hukuk fakültesi var. Avukat sayısı 150 bin olmakla birlikte, hem eğitimin niteliğinin düşmesi hem de çok ciddi bir ekonomik kaosun içinde sürüklenmemiz, aslında temeli tamamen hak savunuculuğu olan bu mesleği maalesef ki, bu felsefeden uzaklaştırmaya başladı. Çünkü şunu biliyoruz ki geçim kaygısı içerisindeki gerçekten ciddi anlamda bu ekonomik sistem içinde savrulan bir avukatın, çok ama çok kıymetli ve kutsal bir mesleği yapmakta zorlandığını görmekteyiz. Biz bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Birincil önceliğimiz mesleğin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek olacak. Ayrıca Türkiye'de son 8 yılda hukuk fakültesi oranı yüzde 25 oranında attı. 90 hukuk fakültesi var. Avukat sayısı 150 bin olmakla birlikte, hem eğitimin niteliğinin düşmesi hem de çok ciddi bir ekonomik kaosun içinde sürüklenmemiz, aslında temeli tamamen hak savunuculuğu olan bu mesleği maalesef ki, bu felsefeden uzaklaştırmaya başladı. Çünkü şunu biliyoruz ki geçim kaygısı içerisindeki gerçekten ciddi anlamda bu ekonomik sistem içinde savrulan bir avukatın, çok ama çok kıymetli ve kutsal bir mesleği yapmakta zorlandığını görmekteyiz.

O yüzden bir meslek örgütü olarak öncelikle avukatların mesleki sorunlarında, artık 150 bin avukatın örgütlü gücüyle ve tüm baroların desteğini alarak çok ciddi bir baskı unsuru olacak TBB'yi hayata geçireceğiz." O yüzden bir meslek örgütü olarak öncelikle avukatların mesleki sorunlarında, artık 150 bin avukatın örgütlü gücüyle ve tüm baroların desteğini alarak çok ciddi bir baskı unsuru olacak TBB'yi hayata geçireceğiz."