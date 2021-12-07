https://tr.sputniknews.com/20211207/uludagda-kilometrelerce-ucuz-su-kuyrugu-bayide-16-burada-25-lira-1051523726.html

Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira

Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira

Uludağ'dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Bayide 16 lira olan 19 litrelik... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T13:47+0300

2021-12-07T13:47+0300

2021-12-07T13:48+0300

su

ekonomi

uludağ

ucuz

damacana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051523475_0:244:2346:1564_1920x0_80_0_0_845797bcecf3a25951cd6e5b2f607dc8.jpg

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu, yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor.Gelenler bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.‘Evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz’Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir kişi ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.Sıra beklemediğini belirten bir kişi, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim, buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211123/tanju-ozcan-siginmaci-kardeslerimiz-rahatsiz-oldularsa-samda-su-daha-ucuz-1051067920.html

uludağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

su, uludağ, ucuz, damacana