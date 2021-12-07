Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu, yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor.Gelenler bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.‘Evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz’Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir kişi ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.Sıra beklemediğini belirten bir kişi, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim, buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.
Uludağ'dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalar, burada 2 lira 50 kuruşa doldurulabiliyor.
Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu, yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor.
Gelenler bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.
‘Evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz’
Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan evimizin 1 aylık su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.
Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir kişi ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.
Sıra beklemediğini belirten bir kişi, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim, buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.