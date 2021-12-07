https://tr.sputniknews.com/20211207/yunan-polis-edirnede-gozaltina-alindi-1051506212.html

Yunan polis Edirne'de gözaltına alındı

Yunan polis Edirne'de gözaltına alındı

Yunanistan'dan Edirne'ye turistik amaçlı gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak görev yapan Valasoudis Manolis, 'askeri yasak bölgeye girdiği'... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

edirne

gözaltı

yunan polisi

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Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen Manolis'in, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında 'askeri yasak bölgeye girdiği' öne sürüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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edirne, gözaltı, yunan polisi