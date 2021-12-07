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Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti
Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti
Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:18+0300
2021-12-07T17:18+0300
türkiye
antalya
öğrenci
yurt
cinayet
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Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.
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antalya, öğrenci, yurt, cinayet

Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti

17:18 07.12.2021
© DHA / BULENT TATOGULLARIAşçı, öğrencinin başını kesti
Aşçı, öğrencinin başını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA / BULENT TATOGULLARI
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Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Katilin, "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı aktarıldı.
Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.
Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.
Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.
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