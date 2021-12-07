https://tr.sputniknews.com/20211207/yurtta-calisan-asci-ogrencinin-basini-kesti-1051533482.html

Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti

Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:18+0300

2021-12-07T17:18+0300

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türkiye

antalya

öğrenci

yurt

cinayet

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Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

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antalya, öğrenci, yurt, cinayet